Курсант Макаров из «Кадетства» снова навлёк на себя беду гонками на BMW – у него 40 штрафов

Судебные приставы во второй раз за десять месяцев объявили в розыск звезду сериала «Кадетство» Александра Головина. За три года артист записал себе в актив уже почти 40 исполнительных производств за нарушения за рулём. Об этом сообщает SHOT.

Головин разъезжает на белом BMW. Фото © Telegram / SHOT

Поводом для нового розыска стали неоплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения. Головин продолжает коллекционировать их на своём белоснежном BMW. На данный момент сумма задолженности перед приставами составляет 1500 рублей, однако общая сумма неоплаченных штрафов достигает 7500 рублей.

Большинство взысканий связаны с превышением скорости, но также актёр не раз попадался на езде без пристёгнутого ремня безопасности и игнорировании дорожных знаков.