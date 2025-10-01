Певец Сергей Жуков находится рядом с попавшей в больницу матерью

Фронтмен музыкальной группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков на данный момент находится в больнице, куда ранее госпитализировали его мать Лилию. Об этом рассказал PR-директор артиста Петро Шекшеев. Он подчеркнул, что не может раскрыть подробности произошедшего.

«Не могу как-либо комментировать состояние Лилии Наильевны, кроме того факта, что она действительно находится в больнице, а Сергей рядом с ней», — отметил собеседник NEWS.ru.

Напомним, ранее 72-летняя Лилия Жукова была срочно доставлена в медицинское учреждение. Мать певца госпитализировали с диагнозом «вертебробазилярная недостаточность», который характеризуется острым нарушением кровоснабжения задних отделов головного мозга.