«Мог быть летальный исход»: Трёхлетний сын Лерчек находится в тяжёлом состоянии

Мать блогерши Лерчек Эльвира Викторовна рассказала о состоянии своего внука, который ранее был госпитализирован в больницу. Сыну Валерии Чекалиной диагностировали пневмоторакс. Бабушка Льва вышла на связь с Super.

По её словам, у ребёнка наблюдается скопление жидкости в лёгких. Кроме того, проводится дополнительное обследование, так как у малыша диагностировано сотрясение мозга.

«Сейчас мы всей семьёй молимся, чтобы не было осложнений. Он проходит терапию, и мы ждём, когда жидкость полностью уйдёт и лёгкие полностью задышат. Врачи сказали, что нам очень повезло, что мы быстро среагировали — иначе мог бы быть летальный исход», — рассказала бабушка Льва.

Эльвира Викторовна сообщила, что Валерия находится рядом с сыном, учитывая его маленький возраст. Отцу ребёнка Артёму Чекалину, который тоже находится под домашним арестом, также разрешили посетить сына.