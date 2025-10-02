«Мог быть летальный исход»: Трёхлетний сын Лерчек находится в тяжёлом состоянии
Мама Лерчек рассказала о тяжёлом состоянии 3-летнего внука после падения
Обложка © VK / Valeri Chekalina
Мать блогерши Лерчек Эльвира Викторовна рассказала о состоянии своего внука, который ранее был госпитализирован в больницу. Сыну Валерии Чекалиной диагностировали пневмоторакс. Бабушка Льва вышла на связь с Super.
По её словам, у ребёнка наблюдается скопление жидкости в лёгких. Кроме того, проводится дополнительное обследование, так как у малыша диагностировано сотрясение мозга.
«Сейчас мы всей семьёй молимся, чтобы не было осложнений. Он проходит терапию, и мы ждём, когда жидкость полностью уйдёт и лёгкие полностью задышат. Врачи сказали, что нам очень повезло, что мы быстро среагировали — иначе мог бы быть летальный исход», — рассказала бабушка Льва.
Эльвира Викторовна сообщила, что Валерия находится рядом с сыном, учитывая его маленький возраст. Отцу ребёнка Артёму Чекалину, который тоже находится под домашним арестом, также разрешили посетить сына.
Напомним, что сын Лерчек перенёс операцию в связи с пневмотораксом. Во время игры с братом на мальчика упал стол, повредив лёгкие. Блогерша получила разрешение покинуть место домашнего ареста, чтобы доставить ребёнка в медицинское учреждение.
Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.