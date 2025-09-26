У заточённой под домашним арестом Лерчек обнаружили смертельные болезни
Адвокаты сообщили, что Лерчек болеет невромой Мортона и мучается по гинекологии
Валерия Чекалина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ler_chek
Обвиняемая в неуплате налогов блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, жалуется на проблемы со здоровьем, находясь под домашним арестом. Об этом рассказали её адвокаты в беседе с журналистом Super.ru.
По словам юристов, у Лерчек обострились «некоторые проблемы по-женской части». Однако скорая помощь ничем не может помочь, а блогерше запрещено покидать дом для получения полноценной медицинской помощи. Также у неё обнаружили неврому Мортона — доброкачественное утолщение нерва стопы, добавили адвокаты. Ей тоже не удалось отпроситься в больницу из-за ареста и сложные манипуляции ей проводили в домашних условиях. И, наконец, Чекалина испытывает невыносимую зубную боль, однако судья отклонил её просьбу посетить стоматологическую клинику.
Напомним, что в отношении Лерчек и её бывшего мужа Артёма Чекалина было возбуждено новое уголовное дело. Их обвиняют в незаконном переводе крупной суммы денег за границу, а именно в ОАЭ, с использованием фальшивых документов. По версии следствия, таким образом они вывели 251 миллион рублей.
