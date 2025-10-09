Не только запах: эти 7 маркеров официально подтверждают, что вы превратились в старика

Не только 2-ноненаль, который выделяется при окислении ненасыщенных жирных кислот кожи, — есть ещё ряд признаков, и по ним можно понять: преклонный возраст уже наступил. Не будем указывать слишком очевидное, например седину волос, достижение 75 лет или большие проблемы со здоровьем. Просто расскажем в материале, как обычные люди ощущают глубокую старость. И какие возрастные изменения появляются в организме и в психике после достижения преклонного возраста.

Прошлое наконец-то отпускает вас

Как понять, что вы постарели? В преклонном возрасте вы можете с удивлением заметить, что вас уже не волнуют прошлые обиды. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Неочевидный плюс преклонного возраста — прошлое перестаёт быть таким болезненным. Если раньше обиды и огорчения ощущались ярко и «горели» в душе долго, то сейчас у них пропадает смысл. Зачем помнить травмирующий эпизод двадцатилетней давности, если можно ценить жизнь и радоваться каждому новому дню здесь и сейчас? После 70 причины давнишних раздоров уже забываются. Или становятся уже совсем не важными.

Теперь вы слышите своё тело

Уже в пожилом возрасте вы уделяете больше внимания здоровью, а после 75 уже сложно его не замечать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Организм уже невозможно игнорировать. Тихие вечера с книгой, здоровый сон, физический комфорт — если до 25, с большой натяжкой до 35 лет ими можно было смело пренебрегать, а после 55 уже трудно выходить в ночные смены, то преклонный возраст — тот порог, когда вы понимаете, что теперь живёте в полной гармонии с телом. То есть ваша душа хочет покоя тогда, когда этого желает организм. Вы точно понимаете, что сегодня лучше поесть, как провести этот день и как сильно погода на него действительно влияет.

С наступлением старости общаться можно только двумя способами

С наступлением старости стиль общения меняется. Тут либо в плюс, либо в минус. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

В социальной жизни преклонный возраст себя тоже проявляет. Тут одно из двух — вы либо до последнего держитесь за то, что связывает вас с обществом, например за работу, за прошлые заслуги, за старые компании, либо, наоборот, по максимуму отдаляетесь ото всех. Если в первом случае человек бунтует против наступающего преклонного возраста, то в последнем ему надо помогать. Вы теперь редко выходите из дома и не общаетесь ни с кем, кроме родственников, врачей и социальных служб? Ситуацию нужно срочно менять, потому что активная и радостная старость — путь к долголетию.

Психика теперь шалит, и вас легче задеть

Как понять, что старость пришла? Психика с возрастом изменилась, и появилась ворчливость. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Психика в преклонном возрасте тоже сталкивается с рядом испытаний. На неё могут повлиять серьёзные заболевания, например деменция. В этом случае человек зачастую перестаёт воспринимать окружающий мир адекватно, живёт в воображаемом. Но даже если с психикой всё в порядке, она всё равно может потерять былую устойчивость к раздражителям. Поэтому есть расхожий стереотип о том, что у стариков «портится характер». То, что раньше можно было проигнорировать, теперь расстраивает.

Память будто подменили

Память теперь работает по-другому. Преклонный возраст сохраняет в ней только самое важное. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Первой при старении страдает память, даже в том случае, если у вас всё в порядке и деменция вам не грозит. В особенности — кратковременная. Вы начинаете всё чаще забывать, зачем зашли на кухню десять минут назад. Зато при виде календаря вы вспоминаете, каким был тот же самый день 25 лет назад. Не говоря уже о том, что переворачивать сам календарь вы тоже забываете. Но, кажется, старение в XXI веке меняется — благодаря компьютерам и Интернету мы всегда знаем, какой сегодня день.

Помимо морщин, кожа начинает менять цвет

Ваша кожа меняется. Именно так и определяют старение. Самый чёткий признак. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

Ещё один явный и чёткий признак старения — это кожа. Её состояние меняется. Помните, в начале статьи мы рассказывали о том, как в организме начинается производство вещества 2-ноненаль, которое известно своим «запахом старости»? Это делает кожа. А ещё с возрастом она становится менее эластичной, а также сильно истончается. Появляются пигментные пятна, огромные родинки. Поэтому кожному покрову гораздо легче нанести травму, а заживать он будет дольше, так как прекращается выработка коллагена, главного заживляющего вещества в организме. Нужно восполнять коллаген и быть осторожнее.

Движения становятся совсем другими

Как понять, что постарел? Опорно-двигательный аппарат теперь работает иначе, и двигаться всё труднее. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Huzau

В преклонном возрасте моторика тоже становится совсем другой. Реакция уже не такая мгновенная, как раньше. Это касается сильных раздражителей, например, можно не заметить падения сковороды. Движения становятся гораздо медленнее, и вместе с тем их характер теперь более хаотичен. Поэтому для лиц старше 65 или 70 лет так важна мелкая моторика. Она не даёт коре головного мозга потерять работоспособность, поэтому качество жизни улучшается. Замечали, что вяжущие бабушки обычно веселее невяжущих? Вязание и прочие рукоделия как раз могут стать упражнениями для развития мелкой моторики.