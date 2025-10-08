Как жить родителям, когда дети покидают дом: 7 советов семейного психолога для сепарации от ребёнка

Когда дети вырастают и уезжают — кто в другой город учиться, кто строить собственную семью или карьеру — дом внезапно становится слишком тихим. Родители оказываются в новом жизненном этапе, к которому, как показывает практика, готовы далеко не все. Вчерашняя суета, заботы, бесконечные уроки, кружки и семейные ужины уступают место тишине и чувству пустоты. Многие испытывают растерянность, одиночество, а порой и лёгкое отчаяние: будто привычный мир рухнул и нужно срочно выстраивать новый. Психологи называют это состояние «синдромом опустевшего гнезда». Но, как и любой кризис, он может стать не концом, а началом — временем, когда родители открывают новые смыслы, учатся заново выстраивать границы, отношения и собственную жизнь.

Дом опустел, меняется быт, привычные дела теряют смысл. Временами накатывает тоска, чувство пустоты и ненужности. Исчезло что-то очень важное. Когда 18 лет, а то и больше, погружён в родительские обязанности, то срастаешься с ними, они становятся частью тебя… Как родителям пережить сепарацию от ребёнка, советует семейный психолог Дмитрий Мыскин.

Как общаться со взрослыми детьми на равных: семейный психолог открыл 7 секретов идеальных отношений. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Первое, с чего стоит начать, со слов писхолога, это принять тот факт, что ваша основная задача завершена. В Индии даже есть поговорка: «Ребёнок — гость в твоём доме. Накорми, выучи и отпусти».

Следом стоит вспомнить, что отъезд детей не приводит к охлаждению отношений. «Вы всегда будете для них любимыми и ценными. С возрастом и опытом у ваших детей будет расти благодарность вам», — обнадёживает эксперт. И далее приводит статистику. Согласно исследованию американского геронтолога Шерри Снеллинг, проведённого в 2024 году, — 58% людей старше 40 лет чувствуют себя в этом возрасте ближе с родителями, чем в детстве.

Третий шаг, как сепарироваться от уже выросших детей и не страдать от одиночества, когда те станут жить отдельно, звучит так: меньше контроля, больше доверия. «Нужно быть готовыми к тому, что ребёнок будет принимать самостоятельные решения и не всегда обращаться за советами», — говорит психолог. И добавляет, что в этой ситуации можно подсказывать при необходимости, но не настаивать на своей правоте. «Советы идут на пользу, только когда о них просят. Если не просят — вызывают раздражение», — напоминает эксперт.

Психология семьи: как научиться жить заново, когда дети выросли и съехали. 7 шагов к счастью. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Чувство брошенности и одиночества — это нормально при разлуке с близкими людьми. Не подавляйте их, разрешайте себе их пережить. А когда будут охватывать чувства, семейный психолог советует вспомнить, о чём вы мечтали в молодости: «Вы были так загружены детьми и работой, что на себя не хватало времени. Сейчас оно есть. Вас ждут новые увлечения, знания и цели, совершенство в профессии, поездки, отложенные на будущее».

Шестым шагом к свободе от тоски по детям и началу новой жизни станет тот, чтобы подумать, где у вас есть точки соприкосновения. Куда вы могли бы вместе сходить или съездить в выходные, в отпуске? Может, у вас с детьми совпадает желание сходить на премьеру в театр или на концерт одинаково любимой группы? Или всем в вашей семье нравятся лыжи, неспешные велосипедные прогулки, рыбалка, спорт? Это поможет и видеться чаще, и не навязываться.

Как выстроить отношения со взрослыми детьми, чтобы часто видеться, но не навязываться? Фото © Freepik

В итоге, в самом последнем совете, семейный психолог Дмитрий Мыскин советует изменить качество общения с подросшими чадами: «Сейчас разумнее держаться с детьми на равных, как взрослые со взрослыми. Это повышает взаимное доверие».