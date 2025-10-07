Баланс между любовью и материнством: Как выйти замуж с детьми и сохранить гармонию

Эксперт по возрастной психологии Марина Роднова рассказала, как женщинам с детьми сохранить баланс между личной жизнью и воспитанием детей при вступлении в новые отношения. Она отметила, что многие разведённые женщины сначала надеются на восстановление прежних отношений, но с течением времени встречают нового мужчину и сталкиваются с задачей гармоничного совмещения семьи и новых отношений.

Психолог подчеркнула, что важны открытость и взаимопонимание между партнёрами. Мужчина, который приходит в семью с детьми, должен принимать их такими, какие они есть, и не пытаться заменить их отца. Если партнёр не готов к этому, отношения с ним строить не стоит.

«Важно выбирать себе такого партнёра, который примет всю маленькую или большую семью целиком и будет сам интегрироваться в неё. Очень важно начать с себя и исцелить свои раны, прежде чем впускать в свою жизнь нового человека. Если женщина потеряла своего любимого мужа или произошёл развод, это в любом случае травма и очень большая», — подчеркнула специалист в беседе с RuNews24.ru.

Женщина, по словам Родновой, должна проработать свои внутренние травмы и отпустить чувство вины, что поможет избежать негативных сценариев в новых отношениях. Телесные практики, медитация, йога и помощь психолога помогут восстановить связь с собой и укрепить эмоциональное состояние.

Роднова советует не торопиться знакомить детей с новым партнёром, делать это постепенно, на нейтральной территории, без давления. Важно постоянно находить время как для отношений, так и для общения с каждым ребёнком, чтобы дети не чувствовали себя покинутыми. Таким образом, новая семья может стать счастливой, если женщина остаётся целостной и заботливой мамой, а отношения строятся на уважении и взаимном принятии.

