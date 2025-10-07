Контроль в отношениях: как перестать душить любовь и научиться доверять второй половинке

Многие считают, что контроль — это признак ревности. Они действительно тесно связаны: чрезмерная ревность может перерасти в деструктивное поведение, часть которого — попытки ограничивать свободу партнёра. Но для самого контролирующего такой подход зачастую — залог успешных отношений.

«Чаще всего желание контролировать партнёра — это защитный механизм, который срабатывает при утрате доверия в паре. Это может быть вызвано текущими проблемами — изменами, ложью», — отметила врач-психотерапевт, гипнотерапевт Алина Попович в беседе с Life.ru. Эксперт продолжает, говоря, что иногда причина кроется в травматичном опыте из прошлых отношений или в страхе потерять любимого человека. В таком случае подобное поведение даёт чувство безопасности: у меня всё под контролем, значит, бояться нечего.

Проблемы в отношениях: как перестать душить любовь и научиться доверять? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Photoroyalty

Нередко стремление контролировать партнёра — это следствие низкой самооценки. Человек проецирует на отношения собственные комплексы: мол, я недостаточно хорош, а значит, он или она обязательно найдёт кого-то лучше. «Среди других причин могут быть детские травмы: например, мама постоянно контролировала ребёнка, поэтому для него любовь стала ассоциироваться с вечными проверками», — говорит психотерапевт.

При этом контроль окончательно убивает и без того пошатнувшееся доверие. Одна проверка, вторая, третья — и вот уже ваш любимый человек чувствует себя не равным партнёром, а нашкодившим ребёнком, за которым только глаз да глаз.

Почему постоянный контроль партнёра — это не про любовь? Фото © Shutterstock / FOTODOM / NDAB Creativity

«Начинаются конфликты: тот, кто контролирует, постоянно находится в напряжении и тревоге, а тот, кого контролируют, испытывает чувство вины и подавленности. В итоге такой подход, скорее всего, приведёт к полному разрушению отношений», — поясняет психиатр.

Как выбраться из этой ловушки? Эксперт предлагает рабочую схему, состоящую всего из пяти простых шагов: Проанализируйте свои триггеры. Обратите внимание, что именно вызывает желание проверять партнёра: он часто задерживается, уделяет больше времени друзьям, чем вам, и так далее. Оцените уровень своей тревоги. Зачастую у нас в голове на ровном месте появляются пугающие сценарии, в которые мы начинаем безоговорочно верить. Говорите искренне и открыто. Если вам важно чувствовать уверенность в том, что любимый человек рядом, формулируйте потребность напрямую. Сфокусируйтесь на себе. Чем больше у вас внутренней опоры и самоценности, тем меньше возникает потребности в контроле. Обсудите ситуацию с партнёром. Признайтесь честно в своих страхах и договоритесь об общих границах и правилах общения. Когда есть доверие, нет поводов для проверок.