Почему новый Дракула Бессона — ходячий красный флаг, и это кино вообще не про здоровые отношения

Ваша лента в соцсетях наверняка полна роликов с Дракулой и подписями «Вот это настоящая любовь — ждал 400 лет!» Девушки вздыхают, мечтают о таком преданном партнёре и упрекают современных мужчин в отсутствии романтики. Но если отбросить красивую картинку с плащами и замками, получится портрет человека, с которым психологи не рекомендовали бы даже на свидание ходить. Мы посмотрели на поступки знаменитого графа глазами специалиста по отношениям и нашли минимум пять серьёзных проблем, которые делают его кошмарным партнёром.

Неумение признавать собственные ошибки

Почему романтизация Дракулы опасна для реальных отношений. Фото © Кадр из фильма «Дракула», режиссёр Люк Бессон, сценаристы Люк Бессон, Брэм Стокер / Kinopoisk

Центральная трагедия сюжета происходит, когда главный герой пытается спасти возлюбленную от врагов. Бросая меч во врага, он случайно пронзает и свою жену. Катастрофа, трагедия, горе. Но вместо того, чтобы признать свою роковую ошибку, граф обвиняет в смерти любимой всех вокруг: Бога, священника, судьбу, врагов. Кого угодно, но только не себя. Это классическое поведение человека с нарциссическими чертами — перекладывание ответственности на внешние обстоятельства. В реальной жизни такие люди никогда не скажут «извини, я был неправ». Вместо этого вы услышите: «Ты сама меня довела», «Обстоятельства сложились так», «Если бы не твоя подруга». Отношения с человеком, который не способен к здоровой рефлексии, обречены превратиться в бесконечный цикл обид и недопониманий.

Агрессия как способ решения проблем

После гибели жены граф возвращается в храм и убивает священника, который никак не виноват в произошедшем. Мужчина молился, выполнял свою работу, но попал под горячую руку. Такая реакция на горе говорит о полном отсутствии контроля над собственными эмоциями. Да, первые месяцы отношений этот человек может быть невероятно страстным и романтичным. Цветы, комплименты, признания в любви — всё как в кино. Но что произойдёт, когда конфетно-букетный период закончится и начнутся обычные бытовые конфликты? Человек, способный убить невиновного в порыве гнева, вряд ли будет мирно обсуждать, чья очередь мыть посуду. Статистика домашнего насилия чётко показывает: проблемы с агрессией не решаются силой любви, они требуют серьёзной работы со специалистами.

Показная верность при реальном разгуле

Красные флаги в поведении Дракулы из фильма Бессона. Фото © Кадр из фильма «Дракула», режиссёр Люк Бессон, сценаристы Люк Бессон, Брэм Стокер / Kinopoisk

Четыре столетия ожидания звучат впечатляюще, пока не узнаёшь подробности. Всё это время герой путешествовал по миру, обольщал женщин, превращал их в вампиров и веселился на балах. Получается, страдания были не такими уж невыносимыми, если находились силы на активную социальную жизнь. Это напоминает поведение человека, который клянётся в вечной любви, но при этом постоянно флиртует с другими, объясняя это безобидным общением. Настоящее ожидание и верность выглядят иначе — когда ты действительно скучаешь по человеку, последнее, что хочется, — это заводить романы направо и налево. А здесь мы видим классическую подмену понятий: громкие слова о преданности прикрывают вполне развратное поведение.

Халатность в вопросах защиты близких

Во время военной угрозы любящий муж отправляет жену в опасное путешествие с охраной из пяти человек. Пяти! Притом что за ней охотится целая армия. Неудивительно, что охрана быстро погибает, а женщина оказывается один на один с врагами. Где здесь забота о безопасности самого дорогого человека? Почему не было продумано надёжное убежище, достаточное количество воинов, запасные варианты эвакуации? Это похоже на ситуацию, когда мужчина говорит «я смогу тебя защитить», но в реальной опасности первым убегает или теряется. Красивые слова о защите должны подтверждаться реальными действиями, продуманными планами и готовностью взять на себя ответственность. Здесь же мы видим имитацию заботы без реального содержания.

Эгоистичный финал под видом романтики

Дракула как пример нездоровых отношений: взгляд психолога. Фото © Кадр из фильма «Дракула», режиссёр Люк Бессон, сценаристы Люк Бессон, Брэм Стокер / Kinopoisk

Самый показательный момент происходит в конце истории. Дракула наконец воссоединяется с возлюбленной после четырёх веков разлуки, но тут же соглашается принять смерть от охотника на вампиров. По сути, он говорит: «Знаешь, я устал от этой бессмертной жизни, давай закончим». А что чувствует женщина, которая только что узнала о своих прошлых жизнях, увидела мир вампиров и пережила шок от встречи? Её травмы, её будущее, её чувства никого не волнуют. Главный герой получил своё освобождение и катарсис, а партнёрша пусть сама разбирается с последствиями. Это типичное поведение эмоционально незрелого человека, для которого собственные переживания важнее чувств близких. В здоровых отношениях решения принимаются вместе, с учётом интересов обеих сторон, а не по принципу «мне так удобно».

Проблема не в самом фильме, а в том, как мы его воспринимаем. Красивая картинка, драматичная музыка и пафосные монологи создают иллюзию великой любви. Но если убрать эмоциональную обёртку и посмотреть на конкретные поступки персонажа, картина получается совсем другая. Неспособность признавать ошибки, проблемы с агрессией, показная верность, безответственность и эгоизм — это не набор качеств романтического героя, а красные флаги размером с футбольное поле.