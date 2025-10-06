Травля в школе: как говорить с ребёнком, чтобы он доверился. Советы по мотивам «Ронина» и опыт юного актёра

6 октября в 18:00 на ТВ-3 — премьера второго сезона «Ронина» с Дмитрием Паламарчуком. В этот раз Иван Доронин возвращается в сибирское Медвежье и устраивается почтальоном — но от опасных разборок и семейных драм не уйти. Среди тем, которые поднимают авторы, — одна из самых болезненных для родителей и школьников: травля в классе.

Что такое буллинг и зачем объяснять это ребёнку

Если по поведению ребёнка вы заподозрили травлю, начните с простого — дайте определение явлению понятным языком и объясните, почему оно возникает. Артемий Черкашин так видит причины буллинга: «Как мне кажется, это происходит из-за зависти и из-за того, что человек приходит в новое общество. Из-за того, что он какой-то другой. Этому человеку могут завидовать, например, у него что-то получается лучше. Или кто-то с кем-то соперничает».

Как поддержать разговор:

— «Я заметил(а), что ты в последнее время приходишь из школы грустный. Хочешь, поговорим об этом?».

— «Бывает, что в школе кто-то обижает других. С тобой или с твоими друзьями что-нибудь подобное случалось?».

— «Для меня важно знать, как ты себя чувствуешь в классе. Есть ли кто-то, кто мешает тебе чувствовать себя спокойно?».

Пример из «Ронина»

Ивану Доронину повезло, что его сыновья Миша и Саша — «современные дети»: помимо слов «зашквар» и «кринж», они сами нагуглили, что такое буллинг. Но лучше разговор поднять самим — так вы будете на одной волне.

Юный актёр Артемий Чекалин уверен: часто причиной травли становится зависть. Фото © Пресс-служба «ТВ 3»

Три стороны буллинга

Смотреть на буллинг можно с трёх сторон: жертва, агрессор, наблюдатель. От роли зависит тактика разговора. Спросите:

— «Если бы ты увидел(а), что кого-то дразнят, что бы ты сделал(а)?». — «Ты замечал(а), что кто-то остаётся один? Как ты к этому относишься?». — «Почему, как ты думаешь, одни ребята дразнят других?».

Важно: не ругать. Дайте понять, что вы на стороне ребёнка — даже если он пока наблюдатель или оказался агрессором.

Проговорите границы: травля — это насилие

Скажите прямо: буллинг — недопустим. И добавьте, что ребёнок всегда может рассчитывать на вашу поддержку. Артемий подчёркивает роль взрослых:

Семья — это наша поддержка, помощь. В любых случаях нам поможет наша семья, как показана в нашем случае: отец помог сыну справиться с его трудностями. Игнорировать это родители точно не должны. Они должны разобраться, почему их ребёнка травят. Может, он виноват в какой-то степени, что-то он сделал такое, что его из-за этого унижают. Но во всяком случае папа и мама должны будут поговорить с обидчиком. Во многих случаях сам обидчик просто так начинает травить. Тогда взрослый должен сказать, как сделать так, чтобы тот перестал Артемий Черкашин (Миша из сериала «Ронин»)

Если ребёнок — агрессор. Попросите представить себя на месте жертвы: «Как бы ты себя чувствовал(а), если бы это сделали с тобой?», «Что хорошего в унижении другого?». Отмечайте любые шаги к изменениям.

Если ребёнок — жертва. Уберите чувство вины: «Ты не виноват(а), что это происходит», «Я рядом и помогу справиться».

Если ребёнок — наблюдатель. Объясните, что рассказать взрослым — это про безопасность, а не «стукачество»: «Когда ты рассказываешь о травле, ты защищаешь тех, кто слабее. Ты помогаешь сделать школу безопаснее».

Пример из «Ронина»

Замалчивание — типичная реакция. Так сделали и Саша с Мишей. На вопрос Ивана, почему они молчали, Миша отвечает: «Потому что я не стукач и не слабак. А Сашке я запретил говорить». И добавляет: «Пап, ну ты бы мне не поверил». Недоверие — одна из главных преград на пути к откровенному разговору.

Где проходит грань «стукачества»

Артемий советует сначала попытаться разобраться мирно и обязательно заступиться за слабого:

Если бы ко мне кто-то подошёл и сказал, что его травят в школе, я бы сначала попробовал разобраться в ситуации, по какой причине его травят и пошёл бы сам как-то объяснить противнику, заступиться за жертву, чтобы его не травили. Но если бы это не помогло, то тогда бы я ему сказал, чтобы он обратился ко взрослым. У меня есть пример: мы когда боремся с каким-то животным, мы берём что-то, допустим, палку и начинаем с ним бороться. Так вот взрослые – та самая палка, которой он будет отбиваться. Артемий Черкашин (Миша из сериала «Ронин»)

Три техники разговора, которые работают

— Не демонстрируйте бурные эмоции. Ребёнок должен видеть, что вы выдержаны и готовы слышать любую правду, а не «взрываться».

— Используйте активное слушание. Пересказывайте услышанное своими словами, задавайте уточняющие вопросы.

— Если диалог «не идёт» — переходите в третье лицо. «Как ты думаешь, что чувствует человек, которого обижают?», «Что с ним происходит?». Можно предложить написать записку о чувствах или разыграть сценку — это снижает напряжение.

Начните с себя

Дети учатся у взрослых. Проверьте собственные реакции: не подшучиваете ли над «слабыми», заступаетесь ли за тех, кто в меньшинстве, говорите ли уважительно. Именно так формируется «домашний стандарт» общения. Артемий делится личным опытом:

Я бы таким ребятам сказал, что они проявляют слабость. Если кто-то вам что-то сделал, то, конечно, ответьте ему и спросите, зачем он это сделал? Объясните, что так делать не надо. Или просто не обращайте на него внимание, но точно не травите. Если вас начнут травить, вам будет приятно или нет? У многих были эти неприятные ситуации. В нашем сериале одни увидят себя в роли обидчика, а другие — в роли жертвы. Обидчик увидит, как это неприятно, подло, злобно с его стороны. Жертва поймёт, кто для него помощь. У меня тоже была такая ситуация. Помню, мы с одним мальчиком даже дрались, постоянно соперничали друг с другом. Потом, когда мы с ним перестали конфликтовать оказалось, что нам нравилась одна и та же девочка. А сейчас мы с этим мальчиком дружим. Артемий Черкашин (Миша из сериала «Ронин»)

Короткая памятка для родителей

Зрители полюбили сериал «Ронин» не только за экшен, но и за темы, которые он поднимает. Фото © Пресс-служба «Триикс Медиа»

— Сигналы не игнорируем: замкнутость, отказ идти в школу, потеря вещей, следы побоев — поводы для разговора и контакта со школой.

— Диалог — в безопасной обстановке: без допросов, с акцентом на чувства.

— Фиксируем факты: кто, где, когда, что произошло — это поможет директору и классному руководителю.

— Действуем вместе: ребёнок, родители, учителя.

— Не откладываем: чем дольше травля, тем тяжелее последствия.

Финал

«Ронин» показывает, как семейная поддержка помогает справляться с травлей — и как важно, чтобы взрослые вовремя вмешивались. Премьера второго сезона — 6 октября в 18:00 на ТВ-3.