Путешественники во времени: Эксперты указали на киноляпы фильма «Москва слезам не верит»

Легендарная картина «Москва слезам не верит», несмотря на всенародную любовь, содержит несколько хронологических несоответствий, которые стали заметны внимательным зрителям при повторных просмотрах. Об этом стало известно Кино Mail.

Одним из самых заметных ляпов стало звучание в одной из сцен песни «Джамайка» Робертино Лоретти, которая на самом деле увидела свет лишь двумя годами позже. В Советском Союзе она стала популярной и вовсе только в 1962 году, хотя действие в фильме разворачивается в 1958 году.

Далее по сюжету Катерина проходит мимо поэта, читающего у памятника Маяковскому «Параболическую балладу» Андрея Вознесенского, хотя это произведение было создано только в 1959 году. Ещё одна ошибка связана с московским метро, где героиня Людмила якобы без пересадки попадает со «Новослободской» на «Охотный Ряд», что в реальности невозможно из-за отсутствия между этими станциями прямого сообщения.

Даже самые любимые фильмы, ставшие классикой, иногда преподносят зрителю забавные ляпы, которые лишь добавляют им особого очарования. Ранее Life.ru публиковал подборку ошибок из другого культового советского фильма — «Любовь и голуби».