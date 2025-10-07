Символ силы: Названы три главные причины, почему секс больше не в тренде у зумеров

Молодое поколение проявляет меньший интерес к сексу по трём основным причинам, рассказала клинический психолог Елизавета Куликова из Пироговского университета. Специалист объяснила, что для зумеров отсутствие романтических и сексуальных отношений не вызывает дискомфорта — одиночество становится осознанным выбором, символом свободы и силы, особенно для успешных одиноких женщин.

По словам эксперта, сегодня одинокая и успешная женщина — это признак силы и уважения окружающих. Вторая причина — предпочтение жизни для себя без обязательств и ответственности, с возможностью распоряжаться собственным бюджетом, временем и реализовывать личные желания.

«В-третьих, стоит упомянуть психологический аспект, который касается с одной стороны инфантилизма, с другой стороны высокого уровня тревоги и снижения устойчивости к стресс-факторам. При наличии тревожности и низкой стрессоустойчивости исчезает желание к сексуальным контактам», — пояснила психолог в беседе с «Газетой.ru».

По её словам, зумеры компенсируют отношения карьерой, развитием навыков и заботой о себе, участвуя в здоровом образе жизни, например, беговых марафонах и non-alcoholic вечеринках.

Тем не менее секс осенью, по словам экспертов, может принести пользу здоровью. Сексолог Лариса Никитина считает, что во время интимной близости вырабатываются эндорфины, поэтому настроение улучшается, человек чувствует себя бодрее.