Не время для любви: Эксперт рассказала, почему секс после 23 часов вреден для организма

Поздний секс может мешать полноценному сну и препятствовать восстановлению организма. Всё из-за мелатонина — гормона, который активизируется с наступлением темноты и отвечает за омоложение. Об этом Life.ru рассказала сексолог Ольга Бурлакова.

Чтобы выспаться и не чувствовать себя разбитым на утро, идеально засыпать между 9 и 11 часами вечера, тогда максимально вырабатывается гормон мелатонин, который способствует не только хорошему качественному сну и засыпанию, но и омоложению организма. Именно во сне наш организм восстанавливается, если мы засыпаем в нужное время, то есть в период до 23:00. Получается, заняться сексом можно хоть перед самым сном, главное сделать это до 11 вечера. Ольга Бурлакова Сексолог

Людям с чувствительной нервной системой секс поздним вечером может мешать засыпанию. Даже положительные эмоции вызывают возбуждение, из-за чего сон наступает позже. Согласно эксперту, время для любви лучше перенести на более раннее время — до 21:00 — 21:30.

Мелатонин начинает вырабатываться с наступлением темноты. В зимнее время, когда темнеет раньше, ритм может смещаться, но в целом биологические часы устроены так, что соблюдение режима способствует гармонии всех сфер жизни. Даже люди с нормальной нервной системой после стресса или сильной усталости могут засыпать позже. В таких ситуациях лучше планировать интимные контакты на утро или ранний вечер, чтобы не мешать восстановлению организма.