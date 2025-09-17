Владимир Путин
17 сентября, 09:42

Неожиданная причина плохого секса у россиянок: врач назвала роль щитовидной железы

Эндокринолог Лебедева: Болезни щитовидки ухудшают интимную жизнь женщин

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lunopark

Эндокринолог Диляра Лебедева предупредила, что болезни щитовидной железы могут напрямую влиять на качество интимной жизни. В своём Telegram-канале она объяснила, что при гипотиреозе — сниженной выработке гормонов — у женщин нередко возникают проблемы, которые отражаются на сексуальном здоровье.

По словам специалиста, в этом случае возможны сухость и болезненность в интимной зоне, снижение либидо, апатия, тревожность и раздражительность. Организм в условиях гормонального дефицита сосредоточен на выживании, а не на близости, отметила врач.

Лебедева рекомендовала женщинам с подобными симптомами проверить работу щитовидной железы и при необходимости пройти корректирующее лечение.

По данным эндокринологов, гипотиреоз считается одним из самых распространённых нарушений эндокринной системы. Женщины страдают им в 5–7 раз чаще мужчин. В России, по оценкам специалистов, признаки сниженной функции щитовидной железы наблюдаются примерно у 10–15% женщин репродуктивного возраста, при этом многие долго не догадываются о проблеме, списывая симптомы на стресс или усталость.

Марина Фещенко
