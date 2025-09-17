Неожиданная причина плохого секса у россиянок: врач назвала роль щитовидной железы

Эндокринолог Диляра Лебедева предупредила, что болезни щитовидной железы могут напрямую влиять на качество интимной жизни. В своём Telegram-канале она объяснила, что при гипотиреозе — сниженной выработке гормонов — у женщин нередко возникают проблемы, которые отражаются на сексуальном здоровье.

По словам специалиста, в этом случае возможны сухость и болезненность в интимной зоне, снижение либидо, апатия, тревожность и раздражительность. Организм в условиях гормонального дефицита сосредоточен на выживании, а не на близости, отметила врач.

Лебедева рекомендовала женщинам с подобными симптомами проверить работу щитовидной железы и при необходимости пройти корректирующее лечение.