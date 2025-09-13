«Не хотят секса»: Мужчин призвали отправлять к андрологам из-за отказа продолжать свой род

В России нужно открыть мужские консультации для поддержания репродуктивного здоровья представителей сильного пола, уверен врач-эндокринолог, андролог и уролог Евгений Греков. Он обратил внимание, что рождаемость в РФ сегодня ниже, чем в других постсоветских странах.

«Мужики после 20 лет не хотят ни секса, ни жениться, ни детей, не хотят продолжать свой род. Проблемы возникают ещё с пубертатного периода», — заявил собеседник 360.ru.

Он также отметил, что многие мужчины опасаются обращаться в больницу из-за большого скопления людей, среди которых могут оказаться знакомые. Для представителей сильного пола пройти через сплетни и обсуждения гораздо труднее, чем сохранить заботу о собственном здоровье. Поэтому открытие специализированных мужских консультаций — это правильное и своевременное решение. Для этого врач призывает решить проблему нехватки специалистов-андрологов.