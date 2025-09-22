Интервидение
22 сентября, 15:59

Учёные впервые засняли секс втроём у акул

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Whitcombe

Морской биолог Хьюго Лассос (Dr Hugo Lassauce) зафиксировал у берегов Новой Каледонии уникальный случай, как два самца леопардовой акулы последовательно спаривались с одной самкой в течение 110 секунд. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Ethology.

Акул засняли за сексом втроём. Видео © momo-p.com / Dr Hugo Lassauce

Как сообщили исследователи, половой акт с первым самцом продолжался 63 секунды, со вторым — 47 секунд, после чего обе особи осели на дне. Редкие кадры помогут исследователям разработать стратегию сохранения этого исчезающего вида, в частности — изучить генетическое разнообразие потомства.

Данный вид акул относится к уязвимым видам из-за разрушения коралловых рифов и незаконного вылова. Ранее групповое спаривание у акул описывалось лишь теоретически. Данные наблюдения могут пересмотреть представления о репродуктивном поведении хрящевых рыб.

Видео Хьюго Лассоса из Университета Саншайн-Кост (UniSC) было опубликовано в научной базе, посвящённой поведению животных.

В научной статье речь идёт об индо-тихоокеанской леопардовой акуле (Stegostoma tigrinum). Также их называют зебровыми акулами.

Мария Любицкая
