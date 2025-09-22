Учёные впервые засняли секс втроём у акул
Journal of Ethology: Учёные впервые засняли трёх спаривающихся леопардовых акул
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Whitcombe
Морской биолог Хьюго Лассос (Dr Hugo Lassauce) зафиксировал у берегов Новой Каледонии уникальный случай, как два самца леопардовой акулы последовательно спаривались с одной самкой в течение 110 секунд. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Ethology.
Акул засняли за сексом втроём. Видео © momo-p.com / Dr Hugo Lassauce
Как сообщили исследователи, половой акт с первым самцом продолжался 63 секунды, со вторым — 47 секунд, после чего обе особи осели на дне. Редкие кадры помогут исследователям разработать стратегию сохранения этого исчезающего вида, в частности — изучить генетическое разнообразие потомства.
Данный вид акул относится к уязвимым видам из-за разрушения коралловых рифов и незаконного вылова. Ранее групповое спаривание у акул описывалось лишь теоретически. Данные наблюдения могут пересмотреть представления о репродуктивном поведении хрящевых рыб.
Видео Хьюго Лассоса из Университета Саншайн-Кост (UniSC) было опубликовано в научной базе, посвящённой поведению животных.
В научной статье речь идёт об индо-тихоокеанской леопардовой акуле (Stegostoma tigrinum). Также их называют зебровыми акулами.
