Триллеры, мистика, любовь и Юра Борисов: эти 12 сериалов выходят в октябре 2025 и заслуживают внимания

Октябрь 2025 года — время важных сериальных премьер, как и предыдущий сентябрь. Ещё в прошлом месяце мы ждали «Няню Оксану» и не отрывались от новых «Ходячих мертвецов». Теперь на повестке дня — не менее интригующие новые сериалы. Александр Петров, Юра Борисов и Данила Козловский будут играть в трёх из них! Рассказываем в материале, какие новые русские и зарубежные сериалы выходят в октябре 2025 года.

Сериал «Камбэк»

«Камбэк» — ностальгический сериал, который поможет вам вернуться в нулевые. Фото © Кадр из фильма «Камбэк», режиссёр Динар Гарипов, сценарист Илья Куликов, Алексей Иванов, Василий Внуков / Kinopoisk

Режиссёр: Динар Гарипов В ролях: Александр Петров, Алексей Чадов, Василиса Коростышевская, Илларион Маров

Сериал «Камбэк» — о возвращении. Возвращении к нормальной жизни. Всё начинается не позднее 2003 года, на дворе начало нулевых, и школьники из Нижнего Новгорода параллельно с играми в «Змейку» на «Нокии» и прослушиванием Дельфина и группы Hi-Fi решают помочь однокласснице, но втягиваются в криминальные разборки. Школяров спасает бездомный по прозвищу Компот. Он ничего не помнит о своей жизни после тяжёлых травм головы. Подростки решают отплатить «бомжу» добром. Они должны отыскать семью Компота и вернуть мужчине настоящего себя.

Сериал «Бар "Один звонок"»

Российский сериал, который выходит в октябре 2025 года, зарекомендовал себя как интригующая премьера. Фото © Кадр из фильма «Бар: "Один звонок"», режиссёр Сергей Филатов, сценарист Александр Фомин и др. / Kinopoisk

Режиссёр: Сергей Филатов В ролях: Данила Козловский, Александр Ильин мл., Кай Гетц, Полина Ауг

«Бар «Один звонок»» — это мистический сериал. Начинается всё с пропажи пасынка следователя Андрея Морозова. Его жена лежит в коме, а все улики ведут к бару «Один звонок». Это заведение появляется в разных местах города, но не из-за цен на аренду. Просто бар — какой-то дьявольский, из него можно позвонить мёртвому человеку. Среди клиентов — красотка с богатым мужем, юрист, который живёт с мамой, и блогер. И каждый раз после исчезновения бара остаются убитые. Управляет заведением харизматичный бармен, который бьёт там стаканы.

Сериал «Хроники русской революции»

Новый русский сериал «Хроники русской революции» продолжает исторический период творчества Андрея Кончаловского. Фото © Кадр из фильма «Хроники русской революции», режиссёр Андрей Кончаловский, сценаристы Илья Куликов, Алексей Иванов, Василий Внуков / Kinopoisk

Режиссёр: Андрей Кончаловский В ролях: Юра Борисов, Юлия Высоцкая, Никита Каратаев, Александр Мизёв

«Хроники русской революции» начинаются в 1905 году, а заканчиваются в 1924-м, после смерти Ленина. Это не только сериал с Юрой Борисовым, его снял Андрей Канчаловский, а роль тайного агента революционеров в светской «тусовке» Ариадны Славиной сыграла Юлия Высоцкая. Она же играла Люду в фильме «Дорогие товарищи!» о бунте рабочих в Новочеркасске времён СССР и с 2003 года ведёт телепрограмму «Едим дома». Эта киноэпопея покажет революцию во всех её проявлениях. Главный герой — Михаил Прохоров, сотрудник царской охранки, в которого и перевоплощается Юра.

Сериал «Душегубы. 1989»

«Душегубы. 1989» — спин-офф популярного с 2019 года русского сериала. Теперь действие перенесено в 1989-й. Фото © Кадр из фильма «Душегубы», режиссёр Давид Ткебучава и др. / Kinopoisk

Режиссёры: Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский В ролях: Сергей Марин, Максим Стоянов, Зоя Бербер, Виктория Корлякова

Поклонники российских сериалов знакомы с «Душегубами» как минимум с 2021 года. В мае того года состоялась премьера, а производство было начато ещё в 2019 году. Это история о следователе, который ловит самых жутких маньяков СССР. Но в октябре 2025 года нас ждёт новый сериал — «Душегубы. 1989». По сюжету в 1984 году в тюрьму сажают маньяка Николая Самойлова, но в 1989 году всесоюзно известный психиатр лечит его от шизофрении собственным лекарством, «вылечивает» и отпускает на волю.

Сериал «Нам покер»

Сериал с провокационным названием «Нам покер» — о зумерах, которые переслушали песню Pokerface. Фото © Кадр из фильма «Нам покер», режиссёр Рустам Ильясов, сценаристы Арсений Ванин, Артём Скуба / Kinopoisk

Режиссёр: Рустам Ильясов В ролях: Александра Бортич, Артём Кошман, Тимофей Елецкий, Улан Адамбаев

«Нам покер» — это комедийный сериал о криминале. В центре сюжета — три зумера, которые решили открыть в квартире подпольный клуб для азартных игр. Их быстро «накрывает» предприимчивый сотрудник ОБЭП, который заставляет ребят стать «партнёрами». Владельцы клуба против, но обстоятельства складываются иначе. Им приходится расширить бизнес до криминальной империи, иначе все сядут в тюрьму, а это не в их планах, ведь Витя, Ега и Бек ещё совсем молоды.

Сериал «ПинКод 2.0»

«ПинКод 2.0» — это мультсериал для детей, который происходит во вселенной Смешариков. Фото © Кадр из фильма «ПинКод 2.0», режиссёры Алексей Горбунов и др. / Kinopoisk

Режиссёры: Алексей Горбунов, Евгения Щербакова, Светлана Мардаголимова В ролях: Антон Виноградов, Максим Сергеев, Владимир Постников, Вадим Бочанов

Удивительно, как сериалы для детей в последнее время работают с серьёзными, взрослыми темами. «ПинКод 2.0» — это новый сериал про Смешариков. «Смешарики» известны ещё с 2004 года, но на этот раз им придётся столкнуться с вызовами времени. Эксперимент Лосяша пошёл не по плану. Поэтому Смешарики попадают в новый мир — загадочную Метавселенную, где всем управляет нейросеть.

Зарубежные сериалы в октябре 2025

В октябре 2025 года нас ждёт ряд интересных премьер сериалов и из-за рубежа. Вас ждут новинки из США, Британии, Южной Кореи... Некоторые — лёгкие комедии, другие погружают нас в мир фэнтези. И, конечно, куда же без ужасов? Как раз на октябрь 2025 года их запланировано особенно много. И неудивительно — западный мир в конце месяца отмечает хеллоуин. Праздник всего страшного.

Сериал «Киноклуб»

Сериал «Киноклуб» — премьера октября, которая не оставит вас равнодушными, если вы любите английское чувство юмора. Фото © Кадр из фильма «Киноклуб», режиссёр Катрин Морсхэд, сценаристы Анна Джордан, Ральф Дэвис, Эйми Лу Вуд / Kinopoisk

Режиссёр: Катрин Морсхэд В ролях: Эйми Лу Вуд, Набан Ризван, Адам Лонг, Фола Эванс-Акингбола

«Киноклуб» появится в октябре на экранах прямиком из Великобритании. Там будет типичный английский юмор. Сериал рассказывает о романтичной девушке Иви, которая каждую пятницу ходит в киноклуб, чтобы сбежать от реальности. Клуб продолжает существование только благодаря ей и её партнёру по просмотру кинолент Ною. Но молодому человеку предлагают работу в другом городе, он уезжает. Иви грустит, а мать, сестра и молодой человек совсем не помогают, хотя, может, и хотели бы.

Сериал «Компания стульев»

«Компания стульев» — сериал о компании, которая производит стулья. Не больше и не меньше. Фото © Кадр из фильма «Компания боссов», режиссёры Эндрю ДеЯнг, Аарон Шимберг, сценаристы Зак Канин, Тим Робинсон / Kinopoisk

Режиссёры: Эндрю ДеЯнг, Аарон Шимберг В ролях: Тим Робинсон, Лэйк Белл, София Лиллис, Уилл Прайс (II)

Сериал «Компания стульев» — о работнике компании по производству стульев Уильяме. С ним происходит неловкий и странный инцидент. После него офисному работнику приходится расследовать заговор. И это — не обычная конспирология с инопланетянами, заговор куда более масштабен. И по какой-то причине именно Уильям Рональд Троспер от него больше всех пострадал.

Сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Сериал ужасов по Стивену Кингу выходит в октябре 2025 года. «Оно» стало популярной франшизой. Фото © Кадр из фильма «Оно: Добро пожаловать в Дерри», режиссёр Андрес Мускетти, сценарист Guadalís Del Carmen и др. / Kinopoisk

Режиссёры: Энди Мускетти, Барбара Мускетти, Джейсон Фукс В ролях: Билл Скарсгард, Джован Адепо, Крис Чок, Тейлор Пейдж

Стивен Кинг опубликовал свой роман «Оно» в 1986 году. Клоун Пеннивайз «кошмарит» вымышленный городок Дерри, и только семеро друзей могут с этим что-то сделать, поэтому начинают расследовать ситуацию. Но клоун — не единственная проблема городка. Тут обнаруживается сверхъестественная подоплёка ужасных событий. Надеемся, Пеннивайз будет так же эпично вылезать из-под канализационного стока и в сериале.

Сериал «Монстр: История Эда Гейна»

«Монстр: История Эда Гейна» — сериал о серийном убийце. Критики его невзлюбили. Фото © Кадр из фильма «Монстры», режиссёр Пэрис Барклай и др. / Kinopoisk

Режиссёры: Райан Мерфи, Иэн Бреннан В ролях: Чарли Ханнам, Лори Меткалф, Том Холландер, Оливия Уильямс

Это третья часть новой сериальной франшизы «Монстр». Сериал-антология рассказывает о серийных убийцах, по сути, примерно так же, как это делают отечественные «Душегубы». В центре сюжета — история маньяка Эда Гейна, который совершил свои преступления в 1950-х годах в штате Висконсин. Он прожил там всю жизнь. В США данный персонаж очень известен, поскольку не только убивал, но и похищал тела с неблаговидной целью. Кстати, мать наказывала Эда Гейна за все попытки с кем-то подружиться.

Сериал «Все твои желания исполнятся»

«Все твои желания исполнятся» — хороший, честный корейский фэнтези-сериал. Премьера — в октябре 2025 года. Фото © Кадр из фильма «Все твои желания исполнятся», режиссёр Ан Гиль-хо, Ли Бёнхон, сценарист Ким Ынсук / Kinopoisk

Режиссёры: Ан Гиль-хо, Ли Бёнхон В ролях: Ким У Бин, Пэ Су Джи, Ан Ын-джин, Стив Но

«Все твои желания исполнятся» — это корейская комедия в жанре фэнтези. Однажды джинн заснул в лампе на тысячу лет. Новой владелицей стала слегка психопатичная современная корейская девушка по имени Ка-ён. Интрига посвящена попыткам джинна заставить или уговорить её использовать лампу. При этом дорама пронизана глубоким религиозным смыслом.

Сериал «Мёрдо: Смерть в семье»

Сериал «Мёрдо: Смерть в семье» рассказывает о влиятельном клане магнатов и его закате. Фото © Кадр из фильма «Мёрдо:Смерть в семье», режиссёры Стивен Пит, Эрин Ли Карр, сценаристы Эрин Ли Карр, Майкл Д. Фуллер, Мэнди Мэтни / Kinopoisk

Режиссёры: Майкл Д. Фуллер и Эрин Ли Карр В ролях: Джейсон Кларк, Патриция Аркетт, Дж. Смит-Кэмерон, Джонни Берхтольд

«Мёрдо: Смерть в семье» — это сериал о богатом американском клане магнатов. Они правят своей империей десятилетиями, пока не оказывается, что богачи вовлечены в схемы, связанные с мошенничествами и даже убийствами. Сначала Пола Мёрдо, сына, обвиняют в убийстве человека во время езды на моторной лодке. Дальше — больше. Все секреты клана раскрываются постепенно.