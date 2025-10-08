Не оправился от смерти жены, угас один и в страданиях: Тяжёлая судьба актёра СССР Леонида Куравлёва Оглавление Леонид Куравлёв: где родился, как стал актёром Кинокарьера Леонида Куравлёва в СССР Леонид Куравлёв и кинематограф России Личная жизнь Леонида Куравлёва: жена и дети Где Куравлёв? Почему актёр резко бросил карьеру в 2014 году Последние дни любимчика СССР: Куравлёв один в доме престарелых Леонид Куравлёв был одним из самых известных советских актёров. Помнят его обычно по комедийным ролям, которые показывали лишь одну сторону таланта. 8 октября — годовщина со дня рождения Куравлёва. Life.ru рассказывает о нелёгкой судьбе актёра. 8 октября, 04:00 Леонид Куравлёв — один из самых узнаваемых актёров СССР. Но его жизнь сложилась трагично. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © РИА «Новости» / РИА «Новости», Л. Луппов, © Freepik

Сегодня годовщина со дня рождения Леонида Куравлёва — ему бы исполнилось 89 лет. Знаменитый актёр СССР родился 8 октября 1936 года в Москве. Он не сразу поступил в институт своей мечты, пришлось немного поработать на заводе. Зато после окончания ВГИКа прославился на весь Советский Союз. В фильме «Иван Васильевич меняет профессию» Куравлёв стал аферистом Жоржем Милославским, в комедии «Не может быть!» — женихом. И больше всего запомнился советским гражданам как Афоня из одноимённого фильма. В материале расскажем, как сложилась судьба знаменитого советского актёра.

Леонид Куравлёв: где родился, как стал актёром

Леонид Куравлёв, биография: родился в Москве, а его родители пострадали от сталинских репрессий. Фото © Кадр из фильма «Мичман Панин», режиссёр Михаил Швейцер, сценаристы Семён Лунгин, Илья Нусинов / Kino-teatr

В 1936 году, 8 октября, в семье Вячеслава Яковлевича и Валентины Дмитриевны Куравлёвых родился сын, его назвали Леонидом. Вячеслав Яковлевич работал мастером на авиационном предприятии «Салют», а Валентина Дмитриевна трудилась на кожевенном заводе. Потом маму будущего актёра отправили на исправительные работы, а после отбытия пятилетнего срока семье разрешили воссоединиться в посёлке Зашеек Мурманской области.

Там Леонид жил до 15 лет, а потом они вернулись в Москву, на проспект Будённого. Это была рабочая окраина, со всех сторон в послевоенные годы их окружала бедность. В школе Куравлёв учился не очень хорошо. Точные науки не были его сильной стороной. Сестра в шутку сказала, что Леониду надо поступать во ВГИК. И он поступил. Правда, не с первого, а со второго раза. Два года Куравлёв работал в артели Мосгорхимпромсоюза, делал ёлочные игрушки.

Кинокарьера Леонида Куравлёва в СССР

В каких фильмах играл Леонид Куравлёв? Он играл в кино ещё в университете. Это нормальная практика для студентов ВГИКа. Фото © Кадр из фильма «Золотой телёнок», режиссёр Михаил Швейцер, сценаристы Михаил Швейцер, Илья Ильф, Евгений Петров / Kino-teatr

Леонид Куравлёв окончил ВГИК в 1960 году. Но в первом фильме сыграл на два года раньше — ему досталась роль сапёра Морозова в картине «Сегодня увольнения не будет...». С тех пор Куравлёв снимался в двух, иногда в трёх фильмах за год. Во второй половине 1960-х были роли в фильмах «Вий» и «Золотой телёнок», причём в картине по произведению Гоголя Куравлёв играл главного героя, Хому Брута.

В 1970-е годы наступила «золотая эра» в карьере Куравлёва. На 1973 год была запланирована премьера фильма «Иван Васильевич меняет профессию», и там актёр перевоплотился в обаятельного грабителя Жоржа Милославского. В том же году снимали «Семнадцать мгновений весны», там Куравлёв тоже появился. А в 1975 году выходит «программный» для актёра фильм «Афоня», где тот играет обычного сантехника. В 1977-м Леонид получает звание «Заслуженный артист РСФСР».

В 1982-м Леонид Куравлёв играл одну из главных ролей в телефильме «Ищите женщину!», потом снялся в уютной комедии «Мы из джаза». В 1985 году вышла «Самая обаятельная и привлекательная», роль в этом фильме определила актёра как одну из главных звёзд СССР. И в том же году Куравлёв снимался в фильме Гайдая «Опасно для жизни!».

Леонид Куравлёв и кинематограф России

После распада СССР в кинематографе наступил кризис, но Леонид Куравлёв продолжал играть. Правда, роли изменились. Фото © Кадр из фильма «Ширли-мырли», режиссёр Владимир Меньшов, сценаристы Владимир Меньшов, Виталий Москаленко, Андрей Самсонов / Kino-teatr

«Агенты КГБ тоже влюбляются» — фильм 1991 года, в котором можно заметить Леонида Куравлёва. Потом была криминальная комедия «Встретимся на Таити», а в конце года СССР распался. Следующий, 1992 год Куравлёв начинает со странной комедии «Контрабандист». В фильме «На Дерибасовской хорошая погода» он играет Горбачёва. Более пяти фильмов за год — загрузка была порядочная. Он попал в эпизоды в фильм «Ширли-мырли», а под конец десятилетия снялся в «Сибирском цирюльнике» Михалкова.

Нулевые начинались весело. Леонид Вячеславович играл большого милицейского начальника в культовом сериале «Бригада». Блокбастер «Турецкий гамбит» тоже не обошёлся без него. Он даже три года играл в сериале «Улицы разбитых фонарей». В 2009 году Куравлёв играл барина в фэнтези «Книга мастеров», а в 2015-м — священника в картине «Весь этот джем». Это его последние роли.

Личная жизнь Леонида Куравлёва: жена и дети

Жена Куравлёва и его дети — кто они? Леонид прожил всю свою жизнь с одной женщиной. Фото © RuTube / Семейное благо

Если кто и может похвастаться статусом главного однолюба советского кинематографа, то это Леонид Куравлёв. Он познакомился с будущей супругой на катке, когда ей было 13, а ему — 16. Нина и Леонид жили вместе с 1960-го по 2012 год, это целых 52 года. Золотую свадьбу отпраздновать успели — супруга актёра СССР скончалась в 2012-м. Нина Васильевна Куравлёва работала учителем английского языка и стала завучем. У них было двое детей. Старшая дочка Екатерина родилась в 1962 году. Она окончила Щукинское училище, снялась в семи фильмах и в итоге стала психотерапевтом. А сын Куравлёва Василий появился на свет в 1978 году. Его назвали в честь писателя Василия Шукшина. Он бизнесмен и кандидат экономических наук.

Где Куравлёв? Почему актёр резко бросил карьеру в 2014 году

С 2015 года Леонид Куравлёв не играл в кино. Он тяжело воспринял смерть близкого человека. Дальнейшая жизнь Куравлёва сложилась тяжко. Фото © ТАСС / Владимир Астапкович

Ещё в 2014 году на телевидении появился сюжет «Леонид Куравлёв. Я ухожу». Но почему актёр так резко оказался от дела своей жизни? Дело в том, что, когда в 2012 году умерла жена Нина Васильевна, это стало для него невероятно сильным ударом. На надгробии Нины сразу было написано полное имя Леонида. Не хватало только дат. Спустя десять лет даты появились. После смерти Нины Леонид стал затворником. Как рассказывали его дети, он постепенно сужал круг общения и в итоге пришёл к тяжёлой депрессии. Раньше был душой компании, под конец десятых закрылся дома, а к 2021 году даже перестал вставать с кровати, настолько тяжело было пережить смерть супруги.

Последние дни любимчика СССР: Куравлёв один в доме престарелых

Леонид Куравлёв: дата смерти 30 января 2022 года. Незадолго до кончины актёр попал в дом престарелых из-за тяжёлой депрессии. Фото © РИА «Новости» / Екатерина Чеснокова

В 2022 году, 30 января, Леонид Вячеславович умер. Какой была причина смерти Куравлёва? Актёр СССР скончался от остановки сердца в Первом московском хосписе имени Миллионщиковой. За 25 дней до этого, 5 января, актёра увезли на скорой в Коммунарку с острой пневмонией. Тогда все и узнали, что последние месяцы жизни Куравлёв провёл в резиденции для пожилых людей «Идиллия» в районе Фили. Ходили слухи, что актёра туда отправили дети. Вместе с информацией о том, как Леонид сменил огромную квартиру в Доме на набережной на маленькую комнату в доме престарелых, картинка складывалась не очень удачная. Но не стоит делать поспешных выводов — Екатерина и Василий просто поняли, что не могут справляться с тяжёлой депрессией отца сами. Им требовалась помощь, самому Леониду помощь требовалась тоже. Он жил в «Идиллии» с лета 2021 года.

Всё же резиденция «Идиллия» в Филях — не обычный дом престарелых. Открытые источники сообщали, что цены за сутки там начинаются от пяти тысяч рублей, действует мощная программа реабилитации. Сейчас они реабилитируют людей после коронавируса. А недавно Life.ru писал о музыканте из ВИА «Цветы» Александре Лосеве, который ушёл в 2004 году.

Авторы Анна Волкова