Пациенту с синдромом Дауна впервые удалили причину болезни – лишнюю хромосому
Учёные из Японии впервые удалили лишнюю хромосому у людей с синдромом Дауна
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Японские учёные из Университета Миэ впервые успешно удалили лишнюю хромосому у пациента с синдромом Дауна. Исследование проводилось под руководством доктора Ретаро Хашизуме, сообщает Vietnam.vn.
Используя инструмент редактирования генов CRISPR-Cas9, специалисты смогли удалить дополнительную 21-ю хромосому, являющуюся причиной синдрома Дауна. Данный метод пока не готов к широкому применению из-за высокого риска повреждения других хромосом. Учёные подчеркивают необходимость дальнейшего совершенствования технологии.
Ранее Life.ru рассказал, что учёные смогли разработать уникальную книгу-игрушку, адаптированную для детей с синдромом Дауна. В ней находятся специальные страницы, которые помогут особенным детям в развитии тактильных ощущений и мелкой моторики. Познавательная игрушка сочетает в себе яркие иллюстрации, звуковые эффекты и поверхности с текстурами.