«Отрицание реальности»: Психолог назвала пять привычек, которые тихо разрушают психику

Психолог Марианна Абравитова рассказала Life.ru о привычках, которые на первый взгляд кажутся безобидными, но на самом деле медленно и верно разрушают психическое здоровье человека. Эксперт отмечает, что часто люди ждут какого-то крупного потрясения, чтобы объяснить своё подавленное состояние. Однако, по её словам, истинная причина кроется в мелких, ежедневных привычках.

Первая из таких привычек — бесконечный цифровой шум. Психолог пояснила, что это не просто бесцельное времяпрепровождение в интернете, а постоянная бомбардировка сознания чужой идеальной жизнью, негативными новостями и бессмысленным контентом. Мозг не успевает перерабатывать такое количество информации, что ведёт к хроническому стрессу, синдрому упущенной выгоды и ощущению несоответствия собственной жизни некоему идеалу. Собеседница Life.ru подчеркнула, что это прямой путь к тревожности и заниженной самооценке.

Вторая привычка — самокритика вместо самоподдержки. Специалист обратила внимание на внутренний диалог, в котором человек сам себе является самым строгим и жестоким критиком. «Опять всё провалил», «Как всегда не догадался», «Выгляжу ужасно» — привычные фразы, которые мало кто подвергает сомнению. По мнению эксперта, если бы кто-то другой разговаривал с человеком в таком тоне, общение было бы прекращено. Подвергая себя постоянной самокритике, человек разрушает самооценку и лишает себя мотивации.

Ещё одна опасная привычка — токсичный позитив и подавление эмоций. Психолог отмечает, что запрет на выражение «плохих» эмоций (грусти, злости, раздражения) — это не помощь, а отрицание реальности.

«Привычка запрещать себе чувствовать «плохое»: грусть, злость, раздражение. Фразы «не ной», «всё будет хорошо», «посмотри на тех, кому хуже» — это не помощь, а отрицание вашей реальности. Непрожитые эмоции никуда не деваются, они уходят вглубь и проявляются как психосоматические заболевания, панические атаки или внезапные срывы по пустякам», — предупреждает специалист.

По мнению Абравитовой, отсутствие личных границ также негативно сказывается на психологическом благополучии: говорить «да», когда хочется сказать «нет», браться за чужую работу, терпеть неуважительное отношение, жертвовать своим временем и комфортом ради одобрения других. Подобное поведение ведёт к внутренней обиде, выгоранию и ощущению, что человек живёт чужую жизнь, забывая о собственных желаниях и потребностях.

Пятая привычка, вредящая психике, — хаос и отсутствие рутины. Беспорядок в доме, отсутствие режима дня, прокрастинация — всё это является мощным источником скрытого стресса. Мозг тратит много энергии на принятие мелких решений и существование в непредсказуемой среде, что приводит к ментальной усталости, тревоге и ощущению потери контроля над жизнью.

Собеседница Life.ru отметила, что психике нужен постоянный уход, подобно саду, и этот уход должен начинаться с искоренения «ядовитых сорняков» — вредных привычек.