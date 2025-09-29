Голикова заявила, что некоторые россияне смогут дожить до 120 лет

Потенциал человеческого долголетия в России может достигать 100–120 лет, несмотря на индивидуальные особенности процесса старения у каждого человека. Об этом на пресс-конференции, приуроченной к запуску движения «За медицину здорового долголетия», сообщила вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова, передаёт NEWS.ru.

«Это, кажется, фантастические цифры, но тем не менее они некоторым регионам и нашей страны, и мира подвластны», — заявила вице-премьер.

Ранее Life.ru назвал топ-5 регионов России с самой высокой продолжительностью жизни. Различия в привычках населения, экологической обстановке и генетической предрасположенности оказывают существенное воздействие на демографические показатели.