16 октября, 12:45

Серьёзное заблуждение: Россиянам объяснили, почему не стоит пренебрегать чаем в пакетиках

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adam Otvos

Чай в пакетиках ошибочно считают низкокачественным продуктом, состоящим из отходов производства, тогда как на самом деле это специально измельчённый лист для быстрого заваривания. О распространённых заблуждениях и критериях выбора хорошего чая в интервью радио Sputnik рассказал чайный сомелье Дмитрий Донской.

«Я бывал на чайных производствах, и поверьте мне, меня облили с ног до головы, упаковали, даже дали специальный чехол для бороды, маску, очки, шапку, комбинезон, перчатки. Меня всего простерилизовали, и только тогда допустили на производство, где фасуется чай», — подчеркнул Донской.

По его словам, производители внимательно оберегают свою репутацию и тщательно отслеживают любые факторы, способные на неё повлиять.

В Екатеринбурге годовалый мальчик умер на глазах у родителей после глотка чая
В Екатеринбурге годовалый мальчик умер на глазах у родителей после глотка чая

Ранее стало известно, что привычный чай с лимоном может быть бесполезным с точки зрения витамина C, если его неправильно заваривать. Как объясняет эксперт Марина Мойсеяк, аскорбиновая кислота, содержащаяся в цитрусе, разрушается под воздействием температуры выше 45–50°C, которую почти всегда превышает вода для чая.

