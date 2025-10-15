В Екатеринбурге годовалый мальчик умер на глазах у родителей после глотка чая

В Екатеринбурге в Академическом районе скончался годовалый мальчик, выпивший чай. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на экстренные службы региона. Как оказалось, ребёнку внезапно стало плохо после глотка согревающего напитка.

«У него началась рвота, он потерял сознание. Родители, когда увидели это, сразу же вызвали скорую помощь и пытались помочь ребёнку», — рассказал источник.

К сожалению, приехавшие врачи обнаружили малыша уже мёртвым. Предварительная версия следствия указывает на то, что жидкость попала в дыхательные пути, а не в пищевод. В свердловском управлении Следственного комитета пока воздерживаются от комментариев. Причины и обстоятельства трагедии уточняют следователи.

Ранее в Московской области умер ребёнок, которому лечили зубы под наркозом в течение четырёх часов. После процедуры 4-летнего мальчика положили в стационар и ждали, когда он придёт в сознание, но тот так и не открыл глаза.