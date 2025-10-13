Валдайский форум
Регион
13 октября, 11:13

Зарезавший школьницу и её соседку иркутский подросток-ревнивец был параноиком

Обложка © Telegram / МВД38

Подросток, зарезавший школьницу и её соседку в Иркутской области, страдал паранойей. Как сообщает SHOT, девятиклассник зациклился на девушке, учившейся классом младше и начал подозревать её в изменах.

По словам родителей подозреваемого, им было известно о его отношениях со сверстницей, которые он не скрывал. До произошедшего парень был спокойным и замкнутым, всё своё время он отдавал общению с девушкой.

Погибшая училась на хорошо и активно участвовала в школьной жизни. На допросе молодой человек прямо заявил, что ревновал свою подругу «очень сильно». В настоящее время с ним проводят следственные действия, а прокуратура начала проверку по факту инцидента.

Кобзев: Погибшую школьницу в Шелехове любили, она была лидером в школе

Напомним, убийство произошло 12 октября в Шелехове Иркутской области. По версии следствия, подросток ударил сверстницу ножом во время ссоры в подъезде. На крики выбежала соседка парня, которая попыталась вступиться за школьницу, но подросток порезал и её. Обе пострадавшие скончались в больнице.

