Кобзев: Погибшую школьницу в Шелехове любили, она была лидером в школе

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил соболезнования в связи с трагедией в Шелехове, где погибла школьница и девушка, вставшая на её защиту. Он подчеркнул, что региональные власти и детский омбудсмен Татьяна Афанасьева окажут поддержку семьям и друзьям погибших.

«Ни семья, ни одноклассники не должны остаться с этой бедой один на один», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

По словам Кобзева, юноша, напавший на девушек, не был злодеем — о нём в школе отзывались положительно.

«Захлестнули эмоции, гнев, ревность, с которыми он не смог совладать», — отметил губернатор.

Он также рассказал, что погибшая школьница пользовалась уважением сверстников и считалась лидером в классе.

«Эту трагедию нельзя забыть. Взрослым стоит задуматься, знаем ли мы, чем живут наши дети, слышим ли мы их», — добавил Кобзев.

Напомним, убийство с участием несовершеннолетних произошло 12 октября в Шелехове Иркутской области. По версии следствия, подросток ударил сверстницу ножом во время ссоры в подъезде. На крики выбежала соседка парня, которая попыталась вступиться за школьницу, но подросток порезал и её.