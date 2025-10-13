В Приангарье школьник зарезал 14-летнюю подругу и взрослую соседку в подъезде
Убийство с участием несовершеннолетних произошло 12 октября городе Шелехове Иркутской области. Там 14-летний школьник убил сверстницу и соседку, которая за неё заступилась. Возбуждено уголовное дело, сообщает управление СК России по региону.
Убийство школьницы в Иркутской области. © Telegram / Следком
По версии следствия, подросток ударил сверстницу ножом во время ссоры в подъёзде. На крики выбежала соседка парня, которая попыталась вступиться за школьницу. Но подросток порезал и её.
«От полученных ранений пострадавшие скончались в медицинском учреждении», — сообщает СКР по Иркутской области.
Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 105 УК — двойное убийство. Школьника уже задержали и планируют взять под стражу. Ему грозит пожизненное заключение.
Допрос задержанного за двойного убийства парня. Видео VK / ГУ МВД России по Иркутской области
Обложка © Telegram / Следком