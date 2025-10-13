Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
13 октября, 01:10

В Приангарье школьник зарезал 14-летнюю подругу и взрослую соседку в подъезде

Убийство с участием несовершеннолетних произошло 12 октября городе Шелехове Иркутской области. Там 14-летний школьник убил сверстницу и соседку, которая за неё заступилась. Возбуждено уголовное дело, сообщает управление СК России по региону.

Убийство школьницы в Иркутской области. © Telegram / Следком

По версии следствия, подросток ударил сверстницу ножом во время ссоры в подъёзде. На крики выбежала соседка парня, которая попыталась вступиться за школьницу. Но подросток порезал и её.

«От полученных ранений пострадавшие скончались в медицинском учреждении», — сообщает СКР по Иркутской области.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 105 УК — двойное убийство. Школьника уже задержали и планируют взять под стражу. Ему грозит пожизненное заключение.

Допрос задержанного за двойного убийства парня. Видео VK / ГУ МВД России по Иркутской области

Ранее Life.ru рассказывал, как банда шумных подростков напала на работников кафе во Владивостоке. Инцидент произошёл 11 октября на улице Ватутина — проверку ведёт прокуратура.

Обложка © Telegram / Следком

Лия Мурадьян
