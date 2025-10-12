Банда шумных подростков напала на работников кафе во Владивостоке

Прокуратура взяла на контроль проверку инцидента во Владивостоке, где подростки напали на сотрудников кафе за замечание. Инцидент произошёл 11 октября на улице Ватутина, сообщило региональное надзорное ведомство.

«В ходе мониторинга СМИ установлено, что в вечернее время 11 октября 2025 года на улице Ватутина во Владивостоке группа подростков совершили противоправные действия, выразившиеся в нападении на сотрудников кафе и нарушении общественного порядка», — говорится в сообщении.

Сейчас прокуратура контролирует ход процессуальной проверки и её результаты. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности всех участников инцидента.

