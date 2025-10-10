В Приамурье пенсионер зарезал соседа из-за червей и места в автобусе

Пожилой житель Благовещенска предстанет перед судом по обвинению в убийстве соседа. Как сообщила прокуратура Амурской области, поводом для расправы послужил запрет копать червей на участке.

«Прокуратура г. Благовещенска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 74-летнего жителя областного центра. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку)», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл в августе текущего года в селе Белогорье. Между пенсионером и его знакомым существовали неприязненные отношения, вызванные запретом потерпевшего копать червей на своем земельном участке. Очередной конфликт разгорелся в салоне пассажирского автобуса, где сосед не уступил пожилому мужчине место.

Обвиняемый достал из собственной сумки складной нож и нанёс оппоненту один удар в область грудной клетки. Полученное ранение оказалось смертельным, и потерпевший скончался на месте. В ведомстве подчеркнули, что прокуратура Благовещенска завершила расследование и направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. За данное преступление пенсионер может получить до 15 лет лишения свободы.

