10 октября, 07:58

Орущий наркоман ворвался в Лобненскую больницу и попытался зарезать врача

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tetesong

Типичный рабочий день в Лобненской городской больнице был внезапно прерван актом агрессии. Как пишет Mash, в учреждение ворвался мужчина и пытался зарезать врача.

Крикун с ножом ворвался в Лобненскую больницу и пытался зарезать врача. Видео © Telegram / Mash

Мужчина, чьё состояние, по предварительным данным, было спровоцировано употреблением запрещенных веществ, ворвался в здание с холодным оружием в руках. Его целью стал один из врачей или сотрудников клиники. Благодаря слаженным действиям медиков и оперативно прибывших сил Росгвардии, потенциальная трагедия была предотвращена: дебошира удалось обезвредить и разоружить до того, как он нанёс вред.

22-летний неадекват изрезал ножом братьев-борцов на улице в Саратове
Ранее сообщалось, что в московском районе Лефортово маньяк пытался изнасиловать девушку, напав на неё с ножом. К счастью, пострадавшая смогла отбиться, дошла до дома и сразу же обратилась в полицию. Преступник с места преступления сбежал, но попал на городские камеры, с помощью которых его и вычислили.

