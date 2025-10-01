22-летний неадекват изрезал ножом братьев-борцов на улице в Саратове

В Саратове 22-летний мужчина набросился с ножом на двух студентов местного института во время словесной перепалки, пострадавшие доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело по ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», подозреваемый задержан. Об этом рассказали в региональном МВД.

«27 сентября в Заводском районе в территориальный отдел полиции поступила информация о госпитализации в медицинское учреждение с многочисленными ножевыми ранениями двух 19-летних студентов одного из ВУЗов города. Предварительно установлено, что травмы были получены потерпевшими на улице после словесного конфликта с 22-летним гражданином», — уточняется в тексте.

Пострадавшими оказались студенты института прокуратуры Рафаэль и Рамис Вергазовы. Они профессиональные борцы. Министр спорта Саратовской области Олег Дубовенко подтвердил журналистам, что спортсмены действительно попали в больницу после уличного конфликта, им сейчас оказывается помощь. Центральная спортивная школа олимпийского резерва Саратова, где братья много лет занимаются греко-римской борьбой, открыла сбор денег на оплату операций для парней. Там рассказали, что сейчас у парней состояние удовлетворительное.

