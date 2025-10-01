Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
30 сентября, 22:44

Внука Калашникова признали виновным в убийстве баскетболиста Сидорика

Суд. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Коллегия присяжных в Ижевске признала внука знаменитого оружейника Михаила Калашникова Игоря Красновского виновным в убийстве чемпиона РСФСР по баскетболу Андрея Сидорика. Согласно сообщению прокуратуры Удмуртии, присяжные сочли представленные доказательства достаточными для вынесения обвинительного вердикта.

В ходе процесса Красновский не признавал вину полностью, утверждая, что нанёс ножевые удары в качестве самообороны. Теперь судье предстоит определить юридическую квалификацию деяния.

Мужчина обвиняется в совершении убийства (часть 1 статьи 105 УК РФ) и угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ).

Согласно материалам следствия, инцидент произошёл ночью, когда обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта со знакомым нанёс ему множественные удары ножом в жизненно важные области, что привело к мгновенной смерти спортсмена. После совершения убийства мужчина, продолжая держать нож, угрожал подруге погибшего.

Ранее Life.ru писал, что уроженец Мелитополя Егор Семёнов, ранее осуждённый на 27 лет колонии, получил пожизненный срок за государственную измену и подготовку террористического акта с применением отравляющих веществ против выпускников армавирского авиационного училища.

