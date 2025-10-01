Внука Калашникова признали виновным в убийстве баскетболиста Сидорика

Коллегия присяжных в Ижевске признала внука знаменитого оружейника Михаила Калашникова Игоря Красновского виновным в убийстве чемпиона РСФСР по баскетболу Андрея Сидорика. Согласно сообщению прокуратуры Удмуртии, присяжные сочли представленные доказательства достаточными для вынесения обвинительного вердикта.

В ходе процесса Красновский не признавал вину полностью, утверждая, что нанёс ножевые удары в качестве самообороны. Теперь судье предстоит определить юридическую квалификацию деяния.

Мужчина обвиняется в совершении убийства (часть 1 статьи 105 УК РФ) и угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ).

Согласно материалам следствия, инцидент произошёл ночью, когда обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта со знакомым нанёс ему множественные удары ножом в жизненно важные области, что привело к мгновенной смерти спортсмена. После совершения убийства мужчина, продолжая держать нож, угрожал подруге погибшего.

