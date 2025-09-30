Интервидение
30 сентября, 17:05

Суд приговорил к пожизненному мужчину за попытку отравить лётчиков в Армавире

Обложка © ТАСС / Романенко Эрик

Уроженец Мелитополя Егор Семёнов, ранее осуждённый на 27 лет колонии, получил пожизненный срок за государственную измену и подготовку террористического акта с применением отравляющих веществ против выпускников армавирского авиационного училища. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.

«Суд апелляционной инстанции удовлетворил представление прокуратуры, изменил приговор и назначил осужденному наказание в виде пожизненного лишения свободы», — уточняется в релизе Генпрокуратуры РФ.

Напомним, в октябре 2023 года посылка с отравленным содержимым была доставлена в ресторан «Царская Охота», где проходила встреча выпускников. Установить личность отправителя не удалось, в связи с чем алкоголь и торт были переданы представителям правоохранительных органов. Проведённая экспертиза выявила наличие в содержимом посылки отравляющего вещества. Вину признал Егор Семёнов, который действовал под видом курьера. Его задержали в аэропорту Ставрополя при попытке вылететь в Москву. Сначала его приговорили 27 годам тюрьмы.

