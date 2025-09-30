Суд приговорил к пожизненному мужчину за попытку отравить лётчиков в Армавире

Уроженец Мелитополя Егор Семёнов, ранее осуждённый на 27 лет колонии, получил пожизненный срок за государственную измену и подготовку террористического акта с применением отравляющих веществ против выпускников армавирского авиационного училища. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.