Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 15:23

Суд в Архангельске арестовал экс-студента техникума, напавшего на учителей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Бывшего студента техникума строительства и городского хозяйства Артемия Корюкова, который с ножом набросился на педагогов, отправили под арест на два месяца. Соответствующее решение вынес Ломоносовский районный суд в Архангельске. Life.ru публикует кадры из зала суда.

Корюков в суде. Видео © Life.ru

«Заключить под стражу на два месяца — до 28 ноября», — зачитал постановление судья Эдуард Немиров во время слушаний.

Расплата за халатность: Сотрудникам архангельского техникума грозит тюрьма
Расплата за халатность: Сотрудникам архангельского техникума грозит тюрьма

Напомним, 29 сентября отчисленный студент Артемий Корюков пришёл в архангельский колледж и напал с ножом на преподавательницу русского языка и соцпедагога. Присутствовавшие учащиеся остановили злоумышленника. Пострадавшие были доставлены в больницу. На допросе Корюков частично признал вину. По его словам, он просто хотел «припугнуть» педагогов.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Только на Life
  • Архангельская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar