Суд в Архангельске арестовал экс-студента техникума, напавшего на учителей

Бывшего студента техникума строительства и городского хозяйства Артемия Корюкова, который с ножом набросился на педагогов, отправили под арест на два месяца. Соответствующее решение вынес Ломоносовский районный суд в Архангельске. Life.ru публикует кадры из зала суда.

Корюков в суде. Видео © Life.ru

«Заключить под стражу на два месяца — до 28 ноября», — зачитал постановление судья Эдуард Немиров во время слушаний.