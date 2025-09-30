Суд в Архангельске арестовал экс-студента техникума, напавшего на учителей
Обложка © Life.ru
Бывшего студента техникума строительства и городского хозяйства Артемия Корюкова, который с ножом набросился на педагогов, отправили под арест на два месяца. Соответствующее решение вынес Ломоносовский районный суд в Архангельске. Life.ru публикует кадры из зала суда.
Корюков в суде. Видео © Life.ru
«Заключить под стражу на два месяца — до 28 ноября», — зачитал постановление судья Эдуард Немиров во время слушаний.
Напомним, 29 сентября отчисленный студент Артемий Корюков пришёл в архангельский колледж и напал с ножом на преподавательницу русского языка и соцпедагога. Присутствовавшие учащиеся остановили злоумышленника. Пострадавшие были доставлены в больницу. На допросе Корюков частично признал вину. По его словам, он просто хотел «припугнуть» педагогов.
