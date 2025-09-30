Напавший на архангельский техникум заявил, что хотел припугнуть учителей
На допросе напавший на техникум в Архангельске молодой человек по имени Артемий Корюков заявил, что таким образом хотел припугнуть преподавателей. Об этом он сообщил на заседании суда, где присутствует корреспондент Life.ru.
Заседание по делу Корюкова. Видео © Life.ru
По словам преступника, это была месть преподавательнице, которая его отчислила. Свидетели говорят, что он собирался её напугать, а, когда другие студенты помешали ему скрыться, парень ударил женщину ножом.
Сейчас жизни пострадавших учителей ничего не угрожает, полиция допросила их и родителей нападавшего.
Напомним, что 29 сентября отчисленный студент Артемий Корюков заявился в архангельский колледж, где напал с ножом на преподавательницу русского языка и соцпедагога. Ему удалось серьёзно их ранить, после чего учащиеся остановили злоумышленника. Он частично признал вину, а пострадавших прооперировали.
