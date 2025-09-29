Расплата за халатность: Сотрудникам архангельского техникума грозит тюрьма

После нападения 18-летнего Артемия Корюкова в Архангельском техникуме строительства и экономики возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников, ответственных за обеспечение безопасности учебного заведения. Им грозит до шести лет колонии по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает SHOT.

Как установило следствие, на входе в здание техникума отсутствовали необходимые меры безопасности: не были установлены рамки металлодетектора, а также не осуществлялось дежурство охраны. Как сообщили студенты, иногда на входе дежурил сотрудник, проверяющий пропуск, однако данная процедура часто игнорировалась.

Именно этим упущением воспользовался Корюков. Бывший студент беспрепятственно проник в здание техникума, несмотря на то, что был ранее отчислен за академическую неуспеваемость и сдал свой студенческий билет.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших причинение тяжкого вреда здоровью»).

Утром 29 сентября в Архангельске произошла трагедия: бывший студент Артемий Корюков совершил нападение на преподавателей и студента, желая отомстить за своё отчисление. Вооружённый ножом, он ворвался в помещение, где нанёс серьёзные ранения преподавателю русского языка, социальному педагогу и одному студенту. Главной мишенью Корюкова была Ольга Иванова, которую он считал виновной в своём исключении из учебного заведения. Нападавший был оперативно задержан. По предварительным данным, Корюков планировал нападение заранее, даже отрабатывая его в компьютерной игре «Майнкрафт».