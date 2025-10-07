Подростка жестоко избили до потери зрения в Калининграде, прокуратура уже взялась за дело

В Калининграде возбуждено уголовное дело после жестокого избиения 14-летнего школьника, получившего тяжёлые черепно-лицевые травмы — прокуратура взяла ситуацию на контроль. Обстоятельства нападения изданию «Клопс» подробно описал отец пострадавшего подростка Сергей.

Инцидент произошёл 5 октября возле храма в микрорайоне имени Космодемьянского. Парень по имени Миша (имена ребят изменены) гулял там вместе с другом — 16-летним Димой.

«К ним подошли два подростка — один был знаком с Димой, его бывший одноклассник. Второй был явно старше, мальчики видели его впервые. Впоследствии мы узнали, что ему 18 лет», — приводит слова Сергея издание.

Молодые люди стали обсуждать учёбу и кто куда поступает. Как рассказали подростки, незнакомец начал грубить, назвал их «сосунками» и обвинил в том, что они «сидят на шеях у матерей», вместо того, чтобы сразу пойти работать «как нормальные ребята». На это Миша ответил, что учится в школе, но проработал всё лето и успевал помогать отцу. Незнакомец не нашёлся, что на это ответить, поэтому добавил хамство, а потом начал драться. Нападавший бил Мишу по голове.

Состояние мальчика оказалось крайне тяжёлым — при детальном обследовании выявлены двусторонние переломы челюсти, повреждения скуловой и височной костей, осколочные повреждения глазницы с риском потери зрения. Отец пострадавшего критикует действия правоохранителей: первоначально полиция отреагировала на происшествие без должного внимания, а сотрудники ГИБДД, находившиеся рядом и видевшие как нападавший убегает от Сергея, отказались помочь в задержании подозреваемого.

В настоящее время дело взято на личный контроль начальником областного УМВД. Личность нападавшего установлена, решается вопрос о мере пресечения. Родители подчёркивают, что их сын — успевающий ученик специализированного «космического класса», занимающийся музыкой и спортом, что делает произошедшее особенно возмутительным.

