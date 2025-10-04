Воспитательница в Асбесте избила девочку с задержкой развития

В Асбесте воспитатель детского сада жестоко избила воспитанницу с задержкой психического развития, оставив у ребёнка кровоподтёки на лице. О вопиющем инциденте 360.ru рассказала бабушка пострадавшей девочки Екатерина.

По её словам, инцидент произошёл, когда мать ребёнка провожала её в коррекционную группу и ненадолго случайно задержалась. Уходя, женщина услышала из туалета детские крики и звуки ударов.

«Открывает дверь в туалет — воспитательница сидит на полу и руками удерживает её дочь на полу», — сообщила Екатерина.

Лицо девочки было багровым, а из губы текла кровь. Мать немедленно забрала ребёнка и доставила её в больницу для снятия побоев, куда их направили в полиции.

Собеседница издания также сообщила, что на протяжении года девочка часто приходила домой с ссадинами и синяками под глазами, которые воспитатели объясняли тем, что ребёнок сам ударялся. Она уточнила, что подобные происшествия случались исключительно с этой воспитательницей. Из-за своего диагноза ребёнку трудно складывать слова в предложения, поэтому она физически не могла рассказать дома о систематическом насилии. Екатерина заключила, что нежелание внучки идти в сад они ошибочно воспринимали, как обычное нежелание расставаться с домом.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске воспитательница детского сада ударила по лицу двухлетнюю девочку. Ситуация развернулась во время дневной трапезы из-за того, что ребенок был не в настроении и отказывался от еды.