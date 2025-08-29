«Прошли мимо воспитателей и охраны»: В Челябинске четверо малышей сбежали из детского сада

В Челябинске четверо воспитанников детского сада сбежали из учреждения во время тихого часа, пройдя мимо воспитателей и охраны. О происшествии сообщили 74.RU родители, чьих детей пришлось искать на улицах жилого комплекса «Ньютон».

По словам подруги матери одного из детей, инцидент имел место в детском саду «Вишенка». Пятилетние воспитанники смогли беспрепятственно выйти из своей группы и покинуть территорию дошкольного учреждения. Спустя час прогулки воспитатель обнаружила детей и вернула их в сад через служебный вход, обойдя при этом системы контроля доступа.

«Прошли мимо воспитателей, охраны и вахтёра, что свидетельствует о грубом нарушении правил обеспечения безопасности и ненадлежащем контроле со стороны персонала», — возмутилась женщина.

В Комитете по делам образования подтвердили факт происшествия, отметив, что никто из воспитанников не пострадал. К ответственным сотрудникам применили меры дисциплинарного воздействия, а со всем педагогическим составом провели внеплановый инструктаж по безопасности.