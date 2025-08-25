Мессенджер MAX
25 августа, 10:44

Российские врачи спасли девочку, «пообедавшую» камнями в детском саду

Приморские врачи извлекли камни из дыхательных путей 4-летней девочки

Обложка © Telegram / Минздрав Приморья

Врачи из Владивостока провели уникальную операцию по извлечению сразу нескольких камней из дыхательных путей ребёнка. О сложном случае рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края.

Согласно сообщению ведомства, инцидент произошёл с девочкой во время прогулки в детском саду, где она проглотила камень. К счастью, это заметила воспитательница. Сначала родители не обнаружили признаков недомогания, но вскоре у ребёнка начался кашель, и его доставили в больницу. Эндоскописты Алексей Шаповалов и заведующий отделением Алексей Ткачук обнаружили и удалили один камень в трахее, однако последующее обследование выявило наличие ещё нескольких мелких камней в дыхательных путях.

Операция. Фото © Telegram / Минздрав Приморья

«Камни были настолько мелкие и гладкие, что захватить их инструментами было непросто, но мы справились», рассказал Ткачук.

В итоге медицинским специалистам удалось извлечь четыре камня. После хирургического вмешательства за состоянием маленькой пациентки наблюдал хирург, уже вскоре её выписали домой. Медики предупредили, что даже мелкий предмет, прилипнув к стенкам пищевода, способен вызвать серьёзные осложнения, включая пролежни, некроз или перфорацию.

На днях Life.ru сообщал, что врачи регионального кардиоцентра и РДКБ в Уфе спасли 11-летнюю девочку с пулевой раной сердца и травмой лёгкого. Хирурги в ходе операции удалили пулю от пневматического оружия, застрявшую в грудной клетке ребёнка.

