Российские врачи спасли девочку, «пообедавшую» камнями в детском саду

Врачи из Владивостока провели уникальную операцию по извлечению сразу нескольких камней из дыхательных путей ребёнка. О сложном случае рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края.

Согласно сообщению ведомства, инцидент произошёл с девочкой во время прогулки в детском саду, где она проглотила камень. К счастью, это заметила воспитательница. Сначала родители не обнаружили признаков недомогания, но вскоре у ребёнка начался кашель, и его доставили в больницу. Эндоскописты Алексей Шаповалов и заведующий отделением Алексей Ткачук обнаружили и удалили один камень в трахее, однако последующее обследование выявило наличие ещё нескольких мелких камней в дыхательных путях.

Операция. Фото © Telegram / Минздрав Приморья

«Камни были настолько мелкие и гладкие, что захватить их инструментами было непросто, но мы справились», — рассказал Ткачук.

В итоге медицинским специалистам удалось извлечь четыре камня. После хирургического вмешательства за состоянием маленькой пациентки наблюдал хирург, уже вскоре её выписали домой. Медики предупредили, что даже мелкий предмет, прилипнув к стенкам пищевода, способен вызвать серьёзные осложнения, включая пролежни, некроз или перфорацию.