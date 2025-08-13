Воспитательница избила двухлетнюю девочку в детском саду за отказ есть кашу

В Новороссийске разгорелся скандал после того, как агрессивная воспитательница детского сада № 25 ударила по лицу двухлетнюю девочку. О вопиющем случае неадекватности сообщает SHOT.

Всё произошло во время обеда, когда малышка капризничала и отказывалась есть. Воспитательница сидела рядом и сама ела кашу, но девочка всё не успокаивалась. Разозлившись, женщина сначала взяла её за волосы, зачем отошла со словами «Всё, я не могу», а затем вернулась и несколько раз ударила её по лицу, что лишь усилило плач.

Агрессором оказалась 63-летняя Ольга Сахарова, которая в 2009 году была награждена Почётной грамотой Минобразования и науки РФ за успехи в воспитании дошкольников. Женщину сразу же уволили. В отношении её возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».