Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 10:25

Воспитательница избила двухлетнюю девочку в детском саду за отказ есть кашу

SHOT: В Новороссийске воспитательница детсада № 25 избила девочку во время обеда

В Новороссийске разгорелся скандал после того, как агрессивная воспитательница детского сада № 25 ударила по лицу двухлетнюю девочку. О вопиющем случае неадекватности сообщает SHOT.

В детском саду Новороссийска воспитательница ударила 2-летнюю девочку. Видео © SHOT

В детском саду Новороссийска воспитательница ударила 2-летнюю девочку. Фото © SHOT

В детском саду Новороссийска воспитательница ударила 2-летнюю девочку. Фото © SHOT

Всё произошло во время обеда, когда малышка капризничала и отказывалась есть. Воспитательница сидела рядом и сама ела кашу, но девочка всё не успокаивалась. Разозлившись, женщина сначала взяла её за волосы, зачем отошла со словами «Всё, я не могу», а затем вернулась и несколько раз ударила её по лицу, что лишь усилило плач.

Агрессором оказалась 63-летняя Ольга Сахарова, которая в 2009 году была награждена Почётной грамотой Минобразования и науки РФ за успехи в воспитании дошкольников. Женщину сразу же уволили. В отношении её возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Бил палкой и ногами: В Уфе мужчина устроил самосуд над мальчиком за обиду дочери
Бил палкой и ногами: В Уфе мужчина устроил самосуд над мальчиком за обиду дочери

Ранее сообщалось, что группа из пяти подростков жестоко избила бездомного мужчину в Междуреченске. Трое из задержанных несовершеннолетних ранее уже состояли на учёте в ПДН. Они утверждают, что мужчина сам подошёл к ним. Один из подростков нанёс два удара, а когда жертва упала, избиение продолжилось ногами.

BannerImage

Обложка © SHOT

Наталья Афонина
  • Новости
  • Дети
  • Только на Life
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar