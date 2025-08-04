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4 августа, 09:01

Бил палкой и ногами: Уфе мужчина устроил самосуд над мальчиком за обиду дочери

SHOT: Уфимец избил ногами ребёнка, который обидел его дочь

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Уфе разъярённый отец решил, что палка — лучший воспитатель, и пошёл разбираться с мальчиком, который обидел его дочь. Всё случилось во дворе на улице Кольцевой, сообщает SHOT.

Мужчина погнался за юным обидчиком, который вопил: «Она всё простила!» — но это не помогло. Папа наградил его пинком и серией ударов палкой, пока мальчик не разревелся и не начал звать на помощь. Теперь «рыцаря справедливости» разыскивает полиция, чтобы объяснить, что воспитание чужих детей — не его миссия.

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Не только уфимские дворы превращаются в арену для выяснения отношений. Ранее в Партизанском районе Приморья развернулась настоящая драма: 15-летняя девятиклассница, защищая отца, зарезала его обидчика.

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Оксана Попова
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