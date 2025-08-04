Бил палкой и ногами: Уфе мужчина устроил самосуд над мальчиком за обиду дочери

В Уфе разъярённый отец решил, что палка — лучший воспитатель, и пошёл разбираться с мальчиком, который обидел его дочь. Всё случилось во дворе на улице Кольцевой, сообщает SHOT.

Мужчина погнался за юным обидчиком, который вопил: «Она всё простила!» — но это не помогло. Папа наградил его пинком и серией ударов палкой, пока мальчик не разревелся и не начал звать на помощь. Теперь «рыцаря справедливости» разыскивает полиция, чтобы объяснить, что воспитание чужих детей — не его миссия.