Уголовное дело завели на мужчину, который избил собаку-инвалида в Подольске

В Московской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который жестоко избил собаку-инвалида, оставленную хозяйкой ненадолго у подъезда дома. Теперь нарушителю грозит тюрьма сроком до трёх лет. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Напомним, в Подольске нетрезвый мужчина напал на собаку в инвалидной коляске, которую ненадолго оставила хозяйка. Он вытащил животное из каталки и сильно ударил об землю. Собака жива, но серьёзно пострадала. Подозреваемый задержан. Им оказался 47-летний столяр Григорий И. Соседи характеризуют его негативно. По их словам, он часто избивает свою жену и выбрасывает мусор в окно.