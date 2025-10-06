Уголовное дело завели на мужчину, который избил собаку-инвалида в Подольске
Обложка © Telegram / МВД России / Ирина Волк
В Московской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который жестоко избил собаку-инвалида, оставленную хозяйкой ненадолго у подъезда дома. Теперь нарушителю грозит тюрьма сроком до трёх лет. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Дознавателем отдела дознания УМВД России по г.о. Подольск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ», — уточнила она.
Напомним, в Подольске нетрезвый мужчина напал на собаку в инвалидной коляске, которую ненадолго оставила хозяйка. Он вытащил животное из каталки и сильно ударил об землю. Собака жива, но серьёзно пострадала. Подозреваемый задержан. Им оказался 47-летний столяр Григорий И. Соседи характеризуют его негативно. По их словам, он часто избивает свою жену и выбрасывает мусор в окно.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.