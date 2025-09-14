В Нефтекамске мужчина напал на пенсионерку и избил её собаку
Обложка © Telegram / «ЧП | Нефтекамск»
В Нефтекамске произошёл вопиющий случай жестокого обращения с животным и нападения на пожилого человека. Как сообщает Telegram-канал «ЧП | Нефтекамск», во дворе дома на Социалистической улице неизвестный мужчина напал на 82-летнюю женщину и её питомца.
Конфликт начался с того, что неадекват начал агрессивно требовать от хозяйки надеть на собаку намордник, хотя животное находилось на поводке. Не ограничиваясь словесными претензиями, мужчина перешёл к физическому насилию: он начал избивать животное, затем поднял его за поводок в воздух и несколько раз ударил о бетонный столб.
Пенсионерка пыталась защитить своего питомца, но в ходе борьбы упала на землю. В результате инцидента собака получила серьёзные травмы, включая множественные ушибы и повреждения задних лап, лишившие животное возможности нормально передвигаться. Сама пожилая женщина физически не пострадала, но испытала сильнейший психологический шок.
В настоящее время правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личности и задержания подозреваемого. Видеозапись инцидента, распространяемая в социальных сетях, уже передана в полицию.
