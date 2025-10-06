Колотит жену и бросает мусор в окно: Раскрыта личность неадеквата, который избил собаку-инвалида

В Подмосковье задержали мужчину, жестоко избившего собаку-инвалида. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, публикуя видео происшествия.

По данным SHOT, фигурантом оказался 47-летний столяр из Подольска Григорий И., который совершил нападение на животное в свой день рождения. После оперативного задержания подозреваемый был доставлен в отделение полиции для проведения следственных действий.

Местные жители требуют возбудить уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, которая предусматривает наказание до трёх лет лишения свободы. Соседи характеризуют задержанного негативно, указывая на регулярные бытовые конфликты и предыдущие обращения в правоохранительные органы. Говорят, он часто избивает свою жену и выбрасывает мусор в окно.

Напомним, о зверском поступке стало известно сегодня. В Подольске нетрезвый мужчина напал на собаку без задних в инвалидной коляске, которую ненадолго оставила хозяйка. Он вытащил животное из каталки и сильно ударил об землю, после чего ушёл в подъезд с окровавленными руками. К счастью, собака жива, но серьёзно пострадала.