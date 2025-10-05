Звезда Форсажа Гибсон выпущен под залог после обвинений в убийстве собаки

Актёр Тайриз Гибсон, получивший известность благодаря серии фильмов «Форсаж», был арестован по обвинению, связанному со смертью соседской собаки. Инцидент произошёл в его районе, и, по предварительным данным, его собаки породы кане-корсо загрызли спаниеля, принадлежавшего соседу. Об этом сообщили офисе шерифа округа Фултон.

Согласно имеющейся информации, местные жители неоднократно жаловались на то, что Гибсон выпускает своих питомцев на самовыгул.

Адвокат актёра заявил, что его подзащитный принял трудное решение переместить собак в безопасную и специализированную среду. Также сообщается, что Гибсон признал свою ответственность за произошедшее и был освобождён под залог в размере 20 000 долларов. В дальнейшем ему предстоит предстать перед судом.

Ранее Тайриз Гибсон был объявлен в розыск полицией Атланты по подозрению в жестоком обращении с животными из-за жалоб соседей на его собак. Поводом послужил случай, произошедший 18 сентября, когда кане-корсо Гибсона напала на соседского спаниеля. Соседи утверждали, что собаки артиста регулярно разгуливают без присмотра, и подали около пяти жалоб в полицию. Есть данные, что камеры зафиксировали, как собака Гибсона царапала дверь дома владельца спаниеля незадолго до трагедии. В момент инцидента сам Гибсон находился в Дубае.