Обвиняется в убийстве, а прописан в однушке: Двойная жизнь самого скрытного миллиардера России

Убийство, которое забыли. Подозреваемый, которого нашли Неофициальный король российских авиабилетов. Как он получил этот трон? Рублёвка против однушки: странности миллиардера Почему его дети прописаны в панельке у МКАД, а живут в Жуковке? В Москве арестовали миллиардера, зятя бизнес-партнёра Ходорковского* Платона Лебедева — Ибрагима Сулейманова. Его обвинили в причастности к убийству чиновника Федеральной службы финансового оздоровления. Кто он такой и чем примечателен? 3 октября, 21:20 Ибрагим Сулейманов годами избегал публичности, но попал в заголовки из-за старого убийства. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Telegram / Baza

Убийство, которое забыли. Подозреваемый, которого нашли

В Москве арестован миллиардер Ибрагим Сулейманов — зять бывшего президента банка «Менатеп» и топ-менеджера «Юкоса» Платона Лебедева. По данным SHOT, Сулейманова задержали в ночь на 2 октября 2025 года. В пятницу ему предъявили обвинение в убийстве экс-главы Федеральной службы финансового оздоровления Георгия Таля, которое произошло в 2005 году.

Кроме этого, сейчас проверяется информация о причастности Сулейманова к убийству председателя профсоюзного комитета авиакомпании «Внуковские авиалинии» Геннадия Борисова в 1999 году — тогда его тело с 25 ножевыми ранениями нашли в подъезде дома. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения бизнесмену.

Стоит отметить, что у Сулейманова уже есть судимости. По данным Life.ru, в 2007–2008 годах он был осуждён по целому букету статей УК РФ: 159 (мошенничество), 174.1 (легализация денежных средств), 330 (самоуправство с угрозой насилия), 222 (незаконное хранение оружия). В общей сложности его приговорили к 11 годам лишения свободы. Однако преступник вышел на свободу по УДО в 2015 году.

Неофициальный король российских авиабилетов. Как он получил этот трон?

Ибрагима Сулейманова называют одним из самых влиятельных миллиардеров России и приписывают контроль над госсистемой бронирования авиабилетов «Сирена-Трэвел».

Life.ru выяснил, что долями в одной из компаний, управляющих работой системы, он владеет на пару с 25-летним сыном Расулом. Это разработчик программного обеспечения «Миксвел» — название забрендированное, его владельцем является «Сирена-Трэвел». На своей деятельности за прошлый год «Миксвел» выручила почти миллиард рублей.

Едва ли не единственная фотография Ибрагима Сулейманова, которую можно найти в Сети. Фото © Telegram / Baza

Кроме этого, Расул имеет долю в компании «Автовал», владеющей 20% «Сирены». А ещё рядом компаний-владельцев системы бронирования управляют бизнес-партнёры отца и сына Сулеймановых.

Глава семейства сейчас официально аффилирован всего с двумя компаниями: уже знакомой «Миксвел» и консалтинговой компанией «Универсус», в прошлом году заработавшей всего 185 млн рублей. Фирма примечательна тем, что входила в состав владельцев акционерного общества «Авиаконсорциум».

Ранее же Ибрагим Сулейманов входил в состав совета директоров акционерного общества ТКП с выручкой в 6 млрд рублей в год. Совладельцами этого предприятия были практически все крупнейшие российские авиакомпании.

Из этого напрашивается вывод, что интересы задержанного коммерсанта уже давно и прочно связаны с авиационной отраслью страны. И подозрения в возможной причастности Сулейманова к убийству председателя профсоюза «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова могут иметь под собой почву.

Рублёвка против однушки: странности миллиардера

Бизнесмена называют одним из самых скрытных миллиардеров России. Основания для такого вывода есть. 58-летний Ибрагим Сулейманов официально зарегистрирован в скромной однушке в московском районе Очаково-Матвеевское, хотя и он сам, и его семья живут на широкую ногу.

Life.ru выяснил, что задержанный бизнесмен пользуется особняком на Рублёвке — в посёлке «Ландшафт», примыкающем к таким респектабельным посёлкам, как Жуковка и Барвиха. Он на слуху благодаря слухам, что именно здесь находятся особняки известных бизнесменов, политиков, звёзд шоубиза и спорта. Здесь живёт и бывший президент Украины Виктор Янукович.

Совсем неподалёку от однушки Сулейманова находится закрытый элитный клубный посёлок на улице Нежинской, примыкающий к природному заказнику «Долина реки Сетунь».

Вид на жилкомплекс на улице Нежинской. Фото © wikimapia

Почему его дети прописаны в панельке у МКАД, а живут в Жуковке?

Здесь регулярно видят жену бизнесмена и дочь Платона Лебедева Людмилу и их совместных детей — Расула и Карину. Все они — соседи семьи Владимира Жириновского. На протяжении 20 лет посёлком управляло ТСЖ «Городок надёжный» под руководством Галины Лебедевой — единственной законной супруги покойного лидера ЛДПР.

При этом и Карина, и Расул зарегистрированы по другому адресу — в 37-метровой однушке обычной панельки на Ярославском шоссе рядом с МКАД. Впрочем, Карину регулярно видят в Жуковке, она водит дружбу с сыном бывшего вице-губернатора Ямала Григорием Левинзоном.

Maybach — рабочая «лошадка» Ибрагима Сулейманова. Фото © nomerogram.ru

Семейство пользуется люксовыми авто с красивыми номерами, состоящими из девяток. Под ними на улицах столицы можно было встретить роскошный седан Maybach S500, внедорожники Range Rover и Toyota Land Cruiser.

* Физическое лицо, находящееся в реестре иностранных агентов Минюста.

Авторы Евгений Кузнецов