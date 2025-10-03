Миллиарды с пятнами крови: Почему семья Цапка купается в деньгах, а жертвам оставили только горе Оглавление Дочь главаря Цапка разбила дом на AMG за 20 млн Им должны были миллиарды. Отдали гроши Куда испарились миллионы Цапка? Федя Обнал: где он сейчас и на что живёт? Цеповяз в тюрьме ест крабов. Его семья шикует на свободе Мать Цапка судится за 500 миллионов В чём обвиняли банду Цапка и за что в итоге осудили Есть ли шанс у жертв получить свои миллиарды? Соцсети взбудоражены ДТП, которое устроила дочь главаря кущёвской банды Анастасия Цапок. Выяснилось, что семьи бандитов живут в роскоши, а жертвы беспредела банды Цапка до сих пор не могут получить компенсации за поломанные судьбы и бизнес. Как так получилось? 2 октября, 21:20 Наследство Сергея Цапка позволяет его семье жить роскошно. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Валерий Матыцин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anastasiyatsapok, © Freepik, © «Шедеврум»

Дочь главаря Цапка разбила дом на AMG за 20 млн

Недавнее ДТП Анастасии Цапок, когда она на своём заряженном Mercedes-Benz AMG за 20 млн рублей разнесла дом в селе Николаевка Неклиновского района, показало, что родня кровавых бандитов до сих пор живёт в роскоши, владея бизнесами, дорогой недвижимостью, шикарными автомобилями, катается по миру и ходит на элитные тусовки. Люди в соцсетях активно обсуждали новость о ДТП и в очередной раз поднимали тему несправедливости: почему жертвы и пострадавшие от произвола банды Цапка так и не получили никакой компенсации?







Им должны были миллиарды. Отдали гроши

Ещё во время процесса по делу о банде Цапка в 2013 году ходили разговоры о сумме компенсаций в 6,4 млрд рублей. Из них 2 миллиарда потребовали родственники жертв расправы в доме кущёвского фермера Сервера Аметова. Напомним, там в 2010 году Цапок с подельниками с особой жестокостью убили 12 человек — самого хозяина, его семью и находившихся у них в гостях друзей. Тогда, кроме взрослых, погибли четверо детей, включая полуторагодовалую девочку.

Изначально суд взыскал с членов банды Цапков 4,2 млн рублей. Из 9 истцов суд удовлетворил претензии только 4 близких родственников убитых, которым каждый из ответчиков должен был выплатить по 300 тысяч. Причём выплатил семьям погибших только один из подручных Цапка Андрей Быков — по 6 тыс. рублей.

Позже был удовлетворён ещё один иск — на 150 млн рублей. Деньги должны были быть списаны из наследства скончавшегося в 2014 году Сергея Цапка — на него претендовали его гражданская жена Анжела Мария и мать Надежда. Спустя два года разбирательств со счетов Надежды Цапок были списаны 120 млн рублей. Эта сумма в равных долях перечислена потерпевшим. А оставшиеся 30 млн должна была перечислить Анжела Мария.

Таким образом, сумма компенсаций потерпевшим оказалась в 40 раз меньше ожидаемой. Стоит подчеркнуть, что судили членов банды Цапка именно за убийства и разбой, тогда как экономическая составляющая криминальной империи «цапков-цеповязов» в итоге осталась в тени. А ведь помимо убийств, грабежей и изнасилований, у местных фермеров бандиты массово отбирали имущество. По разным оценкам, за годы беспредела в Краснодарском крае банда Цапка могла присвоить от 45 до 100 тыс. гектаров земли.

Куда испарились миллионы Цапка?

За годы деятельности главарь банды Сергей Цапок имел отношение ко многим местным сельхозпредприятиям. В каких-то у него были доли вместе со своими подельниками, что-то было записано на его родителей и окружение. Все они передавались из рук в руки, некоторые банкротились, и в итоге оказалось, что на самом Цапке ничего нет.

Среди прочих фирм показательна судьба нескольких. Это «Юг Агротехника», «Артекс-агро» и «Агрокомплекс Кущёвский».

Первая была записана на его жену Анжелу Марию Оделин Феррер. После того как бандитов судили, компания быстро нашла нового владельца, потом другого, третьего и четвёртого. «Юг Агротехника» до сих пор крепко держится на плаву, из года в год генерируя более полумиллиарда рублей прибыли.

Де-юре к семье Цапка компания никогда и не относилась, так как Анжела Мария хоть и носила фамилию Цапок, но официально замужем за главарём не была — переходила на неё по собственному желанию. Похоже, это было сделано намеренно: с одной стороны, Цапок на весь край заявил о статусе своей женщины, с другой — в законных отношениях они не состояли, что дало ей повод утверждать в суде, что записанное на неё имущество отношения к сожителю не имеет.

Базой для роста криминальной империи Цапков стала фирма «Артекс-агро» — она возникла на базе обанкроченного Цапками-старшими совхоза «Степнянский». После этого компания годами поглощала хозяйства местных фермеров.

По бумагам предприятие принадлежало матери Цапка — Надежде. Женщину тоже осудили по одному из дел, касающихся деятельности кущёвской ОПГ. В тот момент фирма тоже быстро нашла нового хозяина, а после была ликвидирована через банкротство. Вполне возможно, затея осуществлялась с целью вывода из бизнеса денег.

Федя Обнал: где он сейчас и на что живёт?

«Агрокомплекс Кущёвский» формально Цапку никогда не принадлежал, официально им владела семья Фёдора Стрельцова, или Феди Обнала, правой руки Цапка в вопросах финансов и взаимодействия с судами. Кроме этого, именно он объезжал краевые фермерские хозяйства, выбирая, какие можно «отжать».

Когда запахло жареным, он сначала сбежал в Израиль, а оттуда переехал в Киев, где до сих пор скрывается под охраной СБУ. Учитывая размах деятельности кущёвских бандитов и их прочные связи с ворами в законе и крупными российскими криминальными авторитетами, режиму Зеленского он мог показаться перспективным предателем.

Несмотря на то, что в России его объявили банкротом, половина компании всё ещё принадлежит его жене Светлане. За 2024 год агрокомплекс заработал 524 млн рублей. Предприятие продолжает успешно работать, а в Краснодарском крае фермеры до сих пор уверены, что Стрельцов по-прежнему является «серым кардиналом» остатков ОПГ.

Цеповяз в тюрьме ест крабов. Его семья шикует на свободе

Ещё один главарь банды «цапков» — Вячеслав Цеповяз. Его осудили на 20 лет колонии строгого режима, и в 2018 году он взорвал медиапространство условиями своего содержания там. Оказалось, «на строгаче» бандит ни в чём себе не отказывал — питался крабами, красной икрой и шашлыками, и даже имел в ИК собственную пасеку.

В СМИ сообщалось, что лакшери жизнь в колонии строгого режима обходилась его жене Наталии Стришней в 3 млн рублей в месяц. При этом супруги активно судились за активы, оставшиеся у неё под контролем после суда. Самый жирный из них — агропредприятие «Слава Кубани». Доли в нём в своё время имели все члены семьи, а сам Цеповяз сумел полностью вернуть его себе летом 2024 года.

Впрочем, уже в марте этого года фирма перешла в собственность некоего «Торгового дома «Мельник». Не похоже, чтобы семейство избавилось от доходного актива, — только за прошлый год предприятие принесло владельцам без считаных копеек 1 млрд рублей.

Стоит отметить, что после судебного процесса по делу банды Цапка дети Цеповяза перешли на фамилию матери и стали Стришними. При этом все они ни в чём себе не отказывают — дочь Оксана открыла собственный фитнес-центр, у матери — свои химчистка и ресторан, сын Дмитрий раньше занимался автомобильным транспортом, но сейчас официально бизнесом не занимается.

При этом всё семейство отдыхает на люксовых курортах, владеет элитной недвижимостью, включая шикарные апартаменты в Ростове-на-Дону и на Тверской-Ямской в Москве.

Мать Цапка судится за 500 миллионов

У матери Сергея и Николая Цапков, Надежды Цапок, которая сама отсидела 7 лет за мошенничество, на свободе в Кущёвке остались магазин и 60 гектаров земли, которые она в последние годы, предположительно, сдавала в аренду. По некоторым сведениям, оценочная стоимость активов — 500 млн рублей.

В 2022 году она подала заявление в Арбитражный суд Краснодарского края. В нём уголовница потребовала взыскать 102 млн рублей с наследников скончавшейся предпринимательницы Анны Данько, к которой в 2011 году перешло семейное имущество Цапков, в том числе 13 тыс. гектаров земли в Кущёвском районе.

В чём обвиняли банду Цапка и за что в итоге осудили

Всего на счету у банды Цапка 19 убийств, изнасилования, разбои, грабежи, незаконное хранение оружия, торговля наркотиками, угоны, вымогательства, побои.

Управы на «цапков» не было, так как бандиты уже давно поставили под свой контроль местное МВД и судебную систему. Связи беспредельщиков простирались далеко за пределы края — их хорошо знали в криминальном мире как России, так и соседних стран.

Похоже, Цапок, Цеповяз и их бандиты рассчитывали, что и убийства в доме Аметова сойдут им с рук, но просчитались — наглость и жестокость, с которыми орудовали палачи, замолчать, как бывало ранее, уже не удалось. Именно это преступление и привело их на скамью подсудимых.





На ней оказались всего 6 членов банды (ещё двое якобы повесились в СИЗО, а двое заключили сделку со следствием и были осуждены в особом порядке): главарь Сергей Цапок, его дядя — основатель ОПГ Николай Цапок, их большой друг и второй главарь Вячеслав Цеповяз, Игорь Амур Черных (именно он убивал детей в доме Аметова), Владимир Алексеев по прозвищу Вова Беспредел и Владимир Камаз Запорожец.

Сергей Цапок, а также Алексеев и Черных, которых обвинение назвало «основными киллерами банды», были осуждены пожизненно. Цеповяз и Николай Цапок получили по 20 лет лишения свободы, а Владимир Запорожец — 19 лет. При этом Цапок, оспаривавший в суде приговор, даже не успел отбыть к месту наказания — скончался в СИЗО.

Есть ли шанс у жертв получить свои миллиарды?

Перспективы получения компенсаций пострадавшими, помимо тех, что уже назначил суд, довольно туманны, считает адвокат Владимир Постанюк. В зависимости от роли каждого, бандиты признаны виновными в совершении преступлений по статьям 209, 105, 162, 127, 167, 131, 222 УК РФ (бандитизм, убийство, покушение на убийство, разбойные нападения, незаконное лишение свободы, умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, изнасилование и незаконное хранение оружия).

Моральный и иной вред был компенсирован непосредственным пострадавшим от рук банды Цапка. Но вот отъём имущества, например, в результате мошенничества, в суде, судя по отсутствию в списке, соответствующем ст. 159 УК РФ, не рассматривался.

— Поэтому, когда в таких случаях потерпевшие идут в суд за деньгами, они получают только компенсацию за моральный вред, но не могут получить решение о реституции либо компенсации за утраченное имущество, — говорит Постанюк. — Вопрос обжалования в общегражданском суде тоже вряд ли стоит, так как там уже прошли все сроки.

