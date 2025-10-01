«Мерседес» за 20 млн, львёнок и 169 штрафов: Как дочь Цапка кутит на деньги кровавого отца

Интервидение
Оглавление
Протокол, угрозы и исчезнувшая мать. Что было после ДТП?
Скорость, тусовки, львята. Беззаботная жизнь дочери бандита
Особняк, 5,5 млн долларов и два ИНН. Наследство вдовы Цапка

Станица Кущёвская снова дала о себе знать. Дочь Сергея Цапка разнесла частный дом в селе Николаевка, протаранив его своим спорткаром «Мерседес». Девушка отказалась извиниться и материла прибывших гаишников. Как живёт наследница главаря самой кровавой банды юга России?

Протокол, угрозы и исчезнувшая мать. Что было после ДТП?

25-летняя Анастасия Оделин Феррер за рулём своего «мерседеса» протаранила стену строения в селе Николаевка Неклиновского района Ростовской области и въехала внутрь, разрушив как минимум две комнаты. С ней в салоне оказался молодой парень, предварительно, сын прокурора соседнего Таганрога.

Интересно, что в ходе происшествия ни девушка, ни её спутник не пострадали. По данным ГИБДД, по селу дочь Сергея Цапка летела со скоростью 136 км/ч при допустимой — 60 км/ч, на неё составили протокол и обоих отправили на медицинское освидетельствование. Теперь виновнице ДТП грозит лишение прав от полутора до двух лет. По предварительным данным, медицинская экспертиза установила, что на момент ДТП дочь Цапка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Если это так, тогда она не получит страховые выплаты за разбитую машину.

  Анастасия Цапок и её шикарный «мерседес». Фото © Telegram / SHOT
  Фото © Telegram / SHOT
Позже к разрушенному дому приезжала мать Анастасии и то ли вдова, то ли не вдова Цапка — Анжела Мария Оделин Феррер. Похоже, 46-летняя дама намеревалась избежать серьёзных последствий и договориться с хозяином дома.

По его словам, две комнаты разнесло полностью, в том числе всю мебель и технику, кроме этого сильные повреждения получил фасад дома. В день ДТП Анжела Мария пообещала оплатить все расходы на восстановление особняка, однако после того, как владелец вызвал оценщика и оценил примерный ущерб, дама уже не была так настойчива. Как сообщил хозяин Николай, после этого уже сказала, что «будет думать», и пропала. Женщина до сих пор не выходит на связь.

Сама дочь Цапка мужчине не звонила и прощения не просила. Более того, по словам очевидцев ДТП, Оделин Феррер – младшая даже с сотрудниками полиции вела себя вызывающе и угрожала им увольнениями.

  Девушка любит дорогие поездки и тусовки. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anastasiyatsapok
  • Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anastasiyatsapok
  • Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anastasiyatsapok
  • Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anastasiyatsapok
  • Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anastasiyatsapok
  • Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anastasiyatsapok
  • Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anastasiyatsapok
Скорость, тусовки, львята. Беззаботная жизнь дочери бандита

Похоже, Анастасия Цапок до сих пор не нуждается ни в чём. «Мерседес», на котором она протаранила частный дом, появился в её автопарке в 2022 году. Это заряженный Mercedes-Benz AMG GT 63S, под капотом которого 640 лошадиных сил, стоимостью около 20 млн рублей. Подобные игрушки от Mercedes у неё появлялись с 18-летия, и все ездили под одним и тем же красивым госномером.

  Кадры ДТП с участием Анастасии Цапок. Фото © Telegram / SHOT
  Фото © Telegram / SHOT
  Фото © Telegram / SHOT
По данным SHOT, Анастасия вообще любит лихачить: с 2022 года у неё накопилось 169 штрафов на сумму более чем 200 тыс. рублей, большинство из них получила за скорость, но есть и довольно редкие — например, за превышение звука автомобиля.

Судя по страницам девушки в соцсетях, она много путешествует, отдыхает на лучших заграничных курортах — предпочитает Дубай, Канарские острова. За границей останавливается только в лакшери-отелях. Несколько лет назад Анастасия стала хозяйкой львёнка, стоимость зверя примерно 80 тыс. рублей.

При этом наследница главаря кровавой банды нигде не работает — как стало известно телеграм-каналу SHOT, она состоит в ростовских чатах по впискам и тусовкам 18+, а также поискам парней.

Life.ru выяснил, что сейчас Анастасия живёт вместе с матерью в Ростове-на-Дону, по сути, в настоящем замке, расположенном в частном секторе на улице Портовой. Интересно, что на 11 сотках земли, принадлежащей Цапкам, частично расположены ещё два здания — жилое и административное, — формально относящиеся к другим участкам. Возможно, недвижимости у наследников мёртвого бандита может быть гораздо больше.

Особняк, 5,5 млн долларов и два ИНН. Наследство вдовы Цапка

Анжела Мария Оделин Феррер — женщина на Кубани известная и очень богатая. Именно её считают главной наследницей криминального богатства Цапка. Ведь она взяла фамилию главаря банды из Кущёвки, но так и не стала его женой по документам. После ареста сожителя Анжела ездила на суды, но от Цапка всеми силами открещивалась и утверждала, что он лишь биологический отец её детей, с которым у неё давно нет никаких отношений.

Здесь сейчас живут жена и дочь Сергея Цапка. Фото © yandex.ru/maps

Здесь сейчас живут жена и дочь Сергея Цапка. Фото © yandex.ru/maps

После смерти гражданского мужа Анжела получила две шикарные квартиры, тот самый огромный особняк в Ростове на Портовой улице, спорткар Porsche Panamera, а также 5,5 млн долларов на счетах — всё это досталось ей после снятия ареста с имущества Цапка.

Занятно, что в системе ЕГРЮЛ у Анжелы два действующих ИНН: один на фамилию Цапок, а второй — на Оделин Феррер. Кстати, экзотическая фамилия ей досталась от матери, бывавшей замужем за кубинцем и в 90-х сбежавшей из России в Испанию после того, как на родине была вскрыта схема мошенничества с невозвратом крупных займов, в которой она якобы участвовала.

Сейчас мать 25-летней стритрейсерши официально коммерцией не занимается. Из бизнеса она вышла, закрыла ИП и даже не числится как самозанятая ни по одному из её ИНН. При этом от индивидуального предпринимательства Анжела Мария избавилась лишь в прошлом году — основным видом деятельности являлись управление собственной недвижимостью, деятельность головных офисов и консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Слева направо: мать Анастасии и гражданская жена Цапка Анжела, Анастасия Цапок и Сергей Цапок. Фото © Telegram / SHOT

Слева направо: мать Анастасии и гражданская жена Цапка Анжела, Анастасия Цапок и Сергей Цапок. Фото © Telegram / SHOT

Напомним, сожитель Анжелы Марии Цапок и Оделин Феррер, а также отец Анастасии — Сергей Цапок — лидер цапковской ОПГ, криминальный авторитет, осуждённый на пожизненный срок за зверские массовые убийства в Кущёвском районе Краснодарского края, которые банда совершала 20 лет: с начала 1990-х по начало 2010-х.

Он умер 7 июля 2014 года в СИЗО Краснодара. Причиной смерти главаря ОПГ стали инсульт и острая сердечная недостаточность. Деятельность его банды была настолько шокирующей и кровавой, что даже спустя 10 лет после судебных процессов едущие на своих автомобилях к морю семьи старались не оставаться на ночлег в станице, предпочитая ночевать в машинах на территориях автозаправок федеральных сетей.

