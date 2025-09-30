Звезду «Форсажа» объявили в розыск за убийство спаниеля соседа

Американский актёр и музыкант Тайриз Гибсон, прославившийся благодаря роли Романа Пирса во франшизе «Форсаж», объявлен в розыск полицией Атланты по подозрению в жестоком обращении с животными. Об этом сообщает Daily Mail.

Соседи утверждают, что у Гибсона есть собаки, которые регулярно самовольно шастают по окрестностям. В полицию в связи с этим поступило уже около пяти жалоб. Кульминацией стал инцидент 18 сентября: одна из собак актёра, кане-корсо, набросилась на соседского спаниеля, который в итоге погиб.

Владелец погибшего питомца нашёл его на своём участке с явными следами укусов и вызвал правоохранителей. Он уверен, что его питомца убила собака звезды. Записи с камер наблюдения, по словам мужчины, зафиксировали, что за несколько минут до трагедии кане-корсо Гибсона царапала дверь его дома.

Сам актёр в настоящее время находится в Дубае. Полиция продолжает розыскные действия и расследование после жалоб его соседей.

