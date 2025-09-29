Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 15:06

Хатико по-благовещенски: Собака неделю ждала хозяев у входа в больницу

В Благовещенске собака неделю ждала хозяев у больницы

В Благовещенске собака неделю находилась у стен областной больницы. Обложка © Telegram / Amur Mash

В Благовещенске собака неделю находилась у стен областной больницы. Обложка © Telegram / Amur Mash

В Благовещенске у областной клинической больницы на Воронкова неделю сидела собака с ошейником. Животное не уходило и ждало своих хозяев, но никто к ней так и не пришёл. Об этом сообщил Amur Mash.

Собака, которую жители города прозвали «малышка‑Хатико», не проявляла агрессии, была дружелюбной и игривой. Сегодня её забрали в приют «Остров спасения», где ей обеспечат корм и уход. Судьба хозяев пока остаётся неизвестной.

Ласковая Хатька уже неделю ждёт хозяина, который бросил её на парковке в Москве
Ласковая Хатька уже неделю ждёт хозяина, который бросил её на парковке в Москве

Ранее в России уже были случаи, когда животные проявляли необычную преданность своим хозяевам. Например, в Туапсинском районе полицейские обеспечили временный уход за собакой туриста, экстренно госпитализированного из автокемпинга. Животное осталось без присмотра, и участковый уполномоченный взяла его на передержку до возвращения хозяина. Через некоторое время питомца воссоединили с владельцем.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Животные
  • Общество
  • Амурская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar