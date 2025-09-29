Хатико по-благовещенски: Собака неделю ждала хозяев у входа в больницу

В Благовещенске у областной клинической больницы на Воронкова неделю сидела собака с ошейником. Животное не уходило и ждало своих хозяев, но никто к ней так и не пришёл. Об этом сообщил Amur Mash.

Собака, которую жители города прозвали «малышка‑Хатико», не проявляла агрессии, была дружелюбной и игривой. Сегодня её забрали в приют «Остров спасения», где ей обеспечат корм и уход. Судьба хозяев пока остаётся неизвестной.

Ранее в России уже были случаи, когда животные проявляли необычную преданность своим хозяевам. Например, в Туапсинском районе полицейские обеспечили временный уход за собакой туриста, экстренно госпитализированного из автокемпинга. Животное осталось без присмотра, и участковый уполномоченный взяла его на передержку до возвращения хозяина. Через некоторое время питомца воссоединили с владельцем.